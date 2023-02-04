Государство приступает к поиску подходящего коридора для будущего шоссе между Кукрузе и Хальяла

Строительство шоссе находится сейчас в начальной стадии, и хотя бы приблизительную его стоимость не может назвать ни один из связанных с этим проектом чиновников Министерства финансов. Первым делом были составлены исходные положения планирования участка Хальяла - Кукрузе. Речь идет о документе, определяющем принципы составления планировки и оценки влияния на окружающую среду.