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Государство приступает к поиску подходящего коридора для будущего шоссе между Кукрузе и Хальяла

Эрик Гамзеев
, журналист
Государство приступает к поиску подходящего коридора для будущего шоссе между Кукрузе и Хальяла
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На этой карте красным закрашены те территории, которые рекомендовано обойти при планировании шоссейного коридора.
На этой карте красным закрашены те территории, которые рекомендовано обойти при планировании шоссейного коридора. Фото: Skepast & Puhkim

Государство приступает к поиску наиболее подходящей линии, где могло бы проходить будущее четырехполосное шоссе между Кукрузе и Хальяла. По нынешним прогнозам оно было бы построено в полном объеме только к 2050 году.

Строительство шоссе находится сейчас в начальной стадии, и хотя бы приблизительную его стоимость не может назвать ни один из связанных с этим проектом чиновников Министерства финансов. Первым делом были составлены исходные положения планирования участка Хальяла - Кукрузе. Речь идет о документе, определяющем принципы составления планировки и оценки влияния на окружающую среду.

Шоссе станет более безопасным

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Экономика
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