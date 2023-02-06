Полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве сожителя

В субботу утром в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Кохтла-Ярве было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 40-летнюю женщину, которая находилась в этой квартире.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми рассказал, что женщина и мужчина были сожителями и они уже известны полиции из-за различных преступлений.

- По предварительной информации, утром между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летняя женщина ударила ножом сожителя. Он получил серьезные травмы, и попытка медиков реанимировать мужчину, к сожалению, не увенчалась успехом. Он скончался на месте от полученных травм, - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры.

По его словам, 40-летняя женщина употребляла алкоголь, опьянение мужчины покажет экспертиза.