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Нарвский городской забег приглашает на старт 5000 участников

Эрик Гамзеев
, журналист
Нарвский городской забег приглашает на старт 5000 участников
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Катри Райк сказала, что Нарвское городское управление размышляло только две минуты, когда Мати Лиллиаллик сделал предложение поддержать Нарвский городской забег.
Катри Райк сказала, что Нарвское городское управление размышляло только две минуты, когда Мати Лиллиаллик сделал предложение поддержать Нарвский городской забег. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Крупнейшее мероприятие Ида-Вирумаа в области народного спорта - Нарвский энергетический забег, ставший в этом году городским забегом, - приглашает на старт свыше 5000 участников.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что после того, как прежний главный спонсор "Eesti Energia" решил в пользу других проектов, городскому управлению Нарвы понадобилось лишь две минуты, чтобы выразить поддержку мероприятию, ставшему в течение десяти лет одним из знаковых для города.

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