Нарвский городской забег приглашает на старт 5000 участников

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что после того, как прежний главный спонсор "Eesti Energia" решил в пользу других проектов, городскому управлению Нарвы понадобилось лишь две минуты, чтобы выразить поддержку мероприятию, ставшему в течение десяти лет одним из знаковых для города.