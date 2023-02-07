Крупнейшее мероприятие Ида-Вирумаа в области народного спорта - Нарвский энергетический забег, ставший в этом году городским забегом, - приглашает на старт свыше 5000 участников.
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Нарвский городской забег приглашает на старт 5000 участников
Нарвский городской забег приглашает на старт 5000 участников
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что после того, как прежний главный спонсор "Eesti Energia" решил в пользу других проектов, городскому управлению Нарвы понадобилось лишь две минуты, чтобы выразить поддержку мероприятию, ставшему в течение десяти лет одним из знаковых для города.