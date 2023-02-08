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В результате цепной аварии в Кукрузе двое человек попали в больницу

Эрик Калда
, журналист
В результате цепной аварии в Кукрузе двое человек попали в больницу
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В результате аварии столкнулись автоцистерна и четыре легковых автомобиля.
В результате аварии столкнулись автоцистерна и четыре легковых автомобиля. Фото: Päästeamet

Утром в среду возле деревни Кукрузе произошла цепная авария, в результате которой пострадали двое человек.

8 февраля в 6.40 спасатели выехали в деревню Кукрузе Тойлаской волости, где на шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей и автоцистерны. 

Поврежденная в результате аварии автоцистерна.
Поврежденная в результате аварии автоцистерна. Фото: PPA

На автоцистерне, перевозившей мазут, утечки не обнаружено. 

Движение по шоссе временно перекрыто. В результате ДТП два человека были доставлены в больницу для проверки здоровья.

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