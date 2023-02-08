Утром в среду возле деревни Кукрузе произошла цепная авария, в результате которой пострадали двое человек.
В результате цепной аварии в Кукрузе двое человек попали в больницу
В результате цепной аварии в Кукрузе двое человек попали в больницу
8 февраля в 6.40 спасатели выехали в деревню Кукрузе Тойлаской волости, где на шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей и автоцистерны.
На автоцистерне, перевозившей мазут, утечки не обнаружено.
Движение по шоссе временно перекрыто. В результате ДТП два человека были доставлены в больницу для проверки здоровья.
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