Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.02-16.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 9 февраля
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 17.30 - открытие выставки Елены Ховарт "Мой Шагал".
Пятница, 10 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Читаем и пишем. День друга".
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - мастер-класс по поэтической терапии: поэзия движет мыслями и вдохновляет на действия. Ведет Кайре Вийль.
* В Силламяэ в центре по интересам и делам молодежи "Улей" в 18.00 - музыкально-поэтический салон "Предчувствие любви". В гостях - трио "Романс". Билет - 5 евро.
Суббота, 11 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Мои друзья. День друга".
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 12.00 - встреча из серии "Зри в корень" с искусствоведом Еленой Ховарт. Тема встречи - "Нарва-Йыэсуу в живописи художников разных стран".
* В Кийкласком народном доме с 14.30 до 22.00 - "Кийклаский народный дом - 90": зимний танцевальный пикник, фольклорные танцы перед народным домом, танцульки с ансамблем "Kõhukesed". Вход бесплатный. С собой можно принести угощение для длинного праздничного стола.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Один раз в год... Анна Герман", концерт к 85-летнему юбилею легендарной певицы. Выступают Елена Коломийцева и Эдуард Томан.
Воскресенье, 12 февраля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - спектакль "Скажи, что ты любишь меня".
Вторник, 14 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - концерт, посвященный Дню друга: танцевальная группа "Metsäkukat" общества ингерманландских финнов, группа line-танца сеньоров "A.C.D.". Совместные танцы, мастерская по изготовлению открыток ко Дню друга. Вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - поэтическо-музыкальная программа "Puudutus" / "Прикосновение": Кристийна Эхин (авторство, текст) и струнный квартет "M4GNET". В программе: Эхин, Тобиас, Эллер, Кырвитс и другие. Билет - 16-20 евро.
Среда, 15 февраля
* В зале Кохтла-Ныммеской школы в 18.30 - концерт "Университет жизни", посвященный юбилею Эстонской Республики: Яанус Пыдер (гитара, вокал), Каарин Аамер (мандолина, вокал). Бесплатно.
Четверг, 16 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Telepoiss", концертное представление "Детские песни "ETV". Выступают: "Estonian Voices", школа мюзикла "Muusikalikool", ансамбль Янно Трумпа. Билет - 12 евро.
СПОРТ
Четверг, 9 февраля
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 18.30 - Балтийский матч по хоккею, женщины: Эстония - Украина.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse" - "Karud" (Кадрина).
Пятница, 10 февраля
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 15.00 - Балтийский матч по хоккею, женщины: Литва - Украина.
* В Йыхвиском спортхолле в 17.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Паннъярве в 20.00 - ночной марафон Алутагузеского лыжного марафона.
Суббота, 11 февраля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по шахматам.
* В Паннъярве в 11.00 - Алутагузеский лыжный марафон.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 11.00 и 13.00 - соревнование по плаванию "Staier 2023".
* В Силламяэ на тропе здоровья (сбор на месте) в 11.00 - поход Силламяэ - Муммассааре - Силламяэ.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 13.00 - Балтийский матч по хоккею, женщины: Эстония - Литва.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Alutaguse".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - эстонская хоккейная лига: "PSK" (Нарва) - ФК "Panter" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 17.00 - эстонская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Lüganuse" - "Sõmeru".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Cosmos" (Таллинн).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Radius" (Арукюла).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Smsraha" (Виймси).
Воскресенье, 12 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 11.00 - народная лига по волейболу, смешанные команды ВК "Ida-Balti" - ВК "Arte" (Таллинн).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 13.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 13.30 - ляэне-вирумааская баскетбольная лига: "Lüganuse" - "RSK Sportkunda".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - эстонская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Äksi Wolves".
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.30 - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".
Среда, 15 февраля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 15.00 - дискуссия в клубе интересующихся спортом. Тема: 105-я годовщина Эстонской Республики.
* В Мяэтагузе на лыжной трассе в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
Четверг, 16 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 20-й сезон, IV тур. Приглашаются команды из 3-х человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 14 февраля: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 11 февраля
* В Пуртсе у ресторана "Von Taube" с 14.00 - банный фестиваль: день наполнят музыка, баня и еда-питье. Дополнительная информация на странице Пуртсеской крепости в "Фейсбуке".
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают танцевальный коллектив "Ритм", танцевальная группа для дам "Реверанс", вокальная студия "Келлуке". Билет - 3 евро. Информация по тел. 336 6160.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "День святого Валентина". Билет - 13 евро. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 12 февраля
* В Кохтла-Ярве на футбольном стадионе у спортцентра "Wiru" с 12.00 до 13.00 - общеэстонская акция "Teeme Eesti suurima südame" / "Сделаем самое большое сердце Эстонии": приглашают всех, чтобы вместе выстроиться в форме большого сердца и запечатлеть его на снимке с помощью дрона. Кроме того, будут организованы танцевальные паузы с участием городских танцевальных коллективов, спортивных клубов, а также сотрудников молодежного центра и центра культуры. Всем участникам будет предложен горячий чай.
Вторник, 14 февраля
* В Шахтерском доме (ул. Кастани, 7, Таммику) в 15.00 - домашняя встреча с Сирье Потисепп из Эстонского продовольственного союза. В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожные. Информация и регистрация: anne.kippar@gmail.com или тел. 5805 7007.
Среда, 15 февраля
* В Ийзакуской библиотеке в 15.00 "Minu elu lugu" / "История моей жизни". Койду Симсон листает книгу своей жизни.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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