МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.02-16.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Среда, 15 февраля

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 15.00 - дискуссия в клубе интересующихся спортом. Тема: 105-я годовщина Эстонской Республики.

* В Мяэтагузе на лыжной трассе в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 16 февраля

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 20-й сезон, IV тур. Приглашаются команды из 3-х человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 14 февраля: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 11 февраля

* В Пуртсе у ресторана "Von Taube" с 14.00 - банный фестиваль: день наполнят музыка, баня и еда-питье. Дополнительная информация на странице Пуртсеской крепости в "Фейсбуке".

* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают танцевальный коллектив "Ритм", танцевальная группа для дам "Реверанс", вокальная студия "Келлуке". Билет - 3 евро. Информация по тел. 336 6160.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "День святого Валентина". Билет - 13 евро. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.

Воскресенье, 12 февраля

* В Кохтла-Ярве на футбольном стадионе у спортцентра "Wiru" с 12.00 до 13.00 - общеэстонская акция "Teeme Eesti suurima südame" / "Сделаем самое большое сердце Эстонии": приглашают всех, чтобы вместе выстроиться в форме большого сердца и запечатлеть его на снимке с помощью дрона. Кроме того, будут организованы танцевальные паузы с участием городских танцевальных коллективов, спортивных клубов, а также сотрудников молодежного центра и центра культуры. Всем участникам будет предложен горячий чай.

Вторник, 14 февраля

* В Шахтерском доме (ул. Кастани, 7, Таммику) в 15.00 - домашняя встреча с Сирье Потисепп из Эстонского продовольственного союза. В стоимость участия - 5 евро - входят кофе и пирожные. Информация и регистрация: anne.kippar@gmail.com или тел. 5805 7007.

Среда, 15 февраля

* В Ийзакуской библиотеке в 15.00 "Minu elu lugu" / "История моей жизни". Койду Симсон листает книгу своей жизни.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital