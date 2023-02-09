В день камерной музыки у ахтмесцев родилась мечта

Ежегодный день камерной музыки знакомит идавирусцев с произведениями эстонских композиторов - с этой целью он и был инициирован педагогами Ахтмеской школы искусств девять лет назад. К участию присоединились и коллеги из других городов региона.

- Пропустили только в 2021 году, когда бушевал коронавирус, - заметила директор АШИ Яна Унт. - Создавая традицию, мы хотели популяризировать именно эстонскую музыку, также это подарок ко дню рождения Эстонии, который отмечается в феврале. В холодный и темный зимний месяц прекрасная музыка именно то, что поднимает настроение.