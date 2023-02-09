В Ахтмеской школе искусств во вторник более трех часов звучали мелодии эстонских композиторов. Традиционный концерт "Эстонские настроения" собрал участников из пяти городов Ида-Вирумаа и аншлаг в зале.
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В день камерной музыки у ахтмесцев родилась мечта
В день камерной музыки у ахтмесцев родилась мечта
Ежегодный день камерной музыки знакомит идавирусцев с произведениями эстонских композиторов - с этой целью он и был инициирован педагогами Ахтмеской школы искусств девять лет назад. К участию присоединились и коллеги из других городов региона.
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