Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В день камерной музыки у ахтмесцев родилась мечта

Ирина Кивисельг
, журналист
В день камерной музыки у ахтмесцев родилась мечта
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кивиылиский ансамбль "Kõuekeeled" покорил публику не только редкими инструментами, но и талантливым исполнением.
Кивиылиский ансамбль "Kõuekeeled" покорил публику не только редкими инструментами, но и талантливым исполнением. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Ахтмеской школе искусств во вторник более трех часов звучали мелодии эстонских композиторов. Традиционный концерт "Эстонские настроения" собрал участников из пяти городов Ида-Вирумаа и аншлаг в зале.

Ежегодный день камерной музыки знакомит идавирусцев с произведениями эстонских композиторов - с этой целью он и был инициирован педагогами Ахтмеской школы искусств девять лет назад. К участию присоединились и коллеги из других городов региона.

- Пропустили только в 2021 году, когда бушевал коронавирус, - заметила директор АШИ Яна Унт. - Создавая традицию, мы хотели популяризировать именно эстонскую музыку, также это подарок ко дню рождения Эстонии, который отмечается в феврале. В холодный и темный зимний месяц прекрасная музыка именно то, что поднимает настроение.

Ключевые слова
Культура
Наверх