В честь своего дня рождения 11 спасательных команд Идаского спасательного центра откроют свои двери и пригласят в гости местных жителей, чтобы ознакомить их с работой и техникой спасателей, а также вместе отметить день рождения.
Спасательные команды откроют свои двери
Спасательные команды откроют свои двери
По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, дни открытых дверей устраивали раньше осенью в годовщину создания пожарной службы. Нынче они состоятся в дни рождения команд во всех спасательных командах Ида- и Ляэне-Вирумаа. "Мы хотим быть более открытыми для людей, которым мы обеспечиваем безопасность, а также даем знания по безопасности и гражданской обороне", - сказал Хольцманн.
В Ида-Вирумаа двери будут открыты для интересующихся:
- 3 марта в Нарва-Йыэсууской спасательной команде в честь 126-летия
- 10 марта в Силламяэской спасательной команде в честь 73-летия
- 5 апреля в Ийзакуской спасательной команде в честь 21-летия
- 6 мая в Кивиылиской спасательной команде в честь 93-летия
- 15 мая в Кохтла-Ярвеской спасательной команде в честь 118-летия
- 13 июня в Нарвской спасательной команде в честь 151-летия
- 11 июля в Йыхвиской спасательной команде в честь 140-летия
В Кукрузе подожгли гараж
6 февраля днем в центр тревоги сообщили о возгорании в гараже на улице Лехе в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве. Горел незапертый заброшенный гараж полный мусора.
Пожар потушили за час.
По оценке спасателей, причиной возгорания мог стать поджог.
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