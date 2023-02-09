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Спасательные команды откроют свои двери

Северное побережье
Спасательные команды откроют свои двери
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В честь своего дня рождения 11 спасательных команд Идаского спасательного центра откроют свои двери и пригласят в гости местных жителей, чтобы ознакомить их с работой и техникой спасателей, а также вместе отметить день рождения.

По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, дни открытых дверей устраивали раньше осенью в годовщину создания пожарной службы. Нынче они состоятся в дни рождения команд во всех спасательных командах Ида- и Ляэне-Вирумаа. "Мы хотим быть более открытыми для людей, которым мы обеспечиваем безопасность, а также даем знания по безопасности и гражданской обороне", - сказал Хольцманн.

В Ида-Вирумаа двери будут открыты для интересующихся:

  • 3 марта в Нарва-Йыэсууской спасательной команде в честь 126-летия
  • 10 марта в Силламяэской спасательной команде в честь 73-летия
  • 5 апреля в Ийзакуской спасательной команде в честь 21-летия
  • 6 мая в Кивиылиской спасательной команде в честь 93-летия
  • 15 мая в Кохтла-Ярвеской спасательной команде в честь 118-летия
  • 13 июня в Нарвской спасательной команде в честь 151-летия
  • 11 июля в Йыхвиской спасательной команде в честь 140-летия 

В Кукрузе подожгли гараж

6 февраля днем в центр тревоги сообщили о возгорании в гараже на улице Лехе в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве. Горел незапертый заброшенный гараж полный мусора.

Пожар потушили за час.

По оценке спасателей, причиной возгорания мог стать поджог.

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