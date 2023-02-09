Спасательные команды откроют свои двери

По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, дни открытых дверей устраивали раньше осенью в годовщину создания пожарной службы. Нынче они состоятся в дни рождения команд во всех спасательных командах Ида- и Ляэне-Вирумаа. "Мы хотим быть более открытыми для людей, которым мы обеспечиваем безопасность, а также даем знания по безопасности и гражданской обороне", - сказал Хольцманн.