Энок и Морозов улучшили в Америке личные рекорды

20-летняя Энок установила в пятиборье в закрытых помещениях новый личный рекорд в 4049 очков, что является 14-м результатом в эстонском женском рейтинге за все времена. Результаты Энок в отдельных видах: бег с барьерами на 60 м - 8,69, прыжки в высоту - 1.69, толкание ядра - 10.57, прыжки в длину - 5.98 и бег на 800 м - 2.20,20.

Поступивший в январе в Иллинойский университет 18-летний Морозов показал в тройном прыжке результат 15.93, улучшив в закрытом помещении свой прежний рекорд на 40 сантиметров. В эстонской мужской турнирной таблице за все времена это восьмой результат, а в возрастном классе U20 - второй. Личный рекорд Морозова в открытых условиях - 16.13, его он установил в прошлом году в Колумбии на юниорском чемпионате мира, где завоевал бронзовую медаль.