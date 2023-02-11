СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из туалета погранпункта украли деньги

В Нарве побили мужчин

9 февраля в полицию сообщили, что в Нарве на улице Вахтра ударили 36-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.

В тот же день поступило сообщение, что в торговом центре на Таллиннском шоссе в Нарве 24-летний мужчина ударил 55-летнего. Полицейские задержали ударившего.