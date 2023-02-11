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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из туалета погранпункта украли деньги

9 февраля 2023 г.
Северное побережье
Из туалета погранпункта украли деньги
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

9 февраля из кошелька, оставленного без присмотра в помещении туалета Нарвского пограничного пункта, украли 695 евро и 6000 рублей.

В Нарве побили мужчин

9 февраля в полицию сообщили, что в Нарве на улице Вахтра ударили 36-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.

В тот же день поступило сообщение, что в торговом центре на Таллиннском шоссе в Нарве 24-летний мужчина ударил 55-летнего. Полицейские задержали ударившего.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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