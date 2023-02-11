КУРЬЕЗ ⟩ Трактор посыпал песком лыжные трассы в Йыхвиском парке

- Теперь мы должны перестать кататься на лыжах и начать бороться с ожирением, - не скрывал в пятницу своего неудовольствия учитель физкультуры Йыхвиской гимназии Прийт Палмет, по словам которого около половины лыжных трасс в парке пришли в негодность после посыпки песком. - Еще не изобретена такая лыжная смазка, которая заставила бы лыжи скользить по песку. Песок также повреждает лыжи.