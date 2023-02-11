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КУРЬЕЗ ⟩ Трактор посыпал песком лыжные трассы в Йыхвиском парке

Водитель снегоуборочной машины принял лыжню за тротуар
Эрик Гамзеев
, журналист
Трактор посыпал песком лыжные трассы в Йыхвиском парке
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Йыхвиские гимназисты, которые отправились в Йыхвиский парк на лыжные занятия, обнаружили, что кататься там на лыжах нельзя, потому что трактор посыпал лыжные трассы песком.
Йыхвиские гимназисты, которые отправились в Йыхвиский парк на лыжные занятия, обнаружили, что кататься там на лыжах нельзя, потому что трактор посыпал лыжные трассы песком. Фото: Priit Palmet

Во время уборки тротуаров в парке Йыхви сотни метров лыжных трасс также были посыпаны песком.

- Теперь мы должны перестать кататься на лыжах и начать бороться с ожирением, - не скрывал в пятницу своего неудовольствия учитель физкультуры Йыхвиской гимназии Прийт Палмет, по словам которого около половины лыжных трасс в парке пришли в негодность после посыпки песком. - Еще не изобретена такая лыжная смазка, которая заставила бы лыжи скользить по песку. Песок также повреждает лыжи.

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