"Я полностью поддерживаю программу послов культуры", - говорит Анне Мельдре, учитель эстонского языка Силламяэской гимназии, которая с помощью этой программы надеется утолить как свою собственную жажду культуры, так и своих учеников.
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В программе послов культуры примут участие все школы Ида-Вирумаа
В программе послов культуры примут участие все школы Ида-Вирумаа
Анне Мельдре - одна из почти ста послов культуры, собравшихся в прошлую среду в Йыхвиском концертном доме на открытие программы. Программа культурных послов позволяет учителям и ученикам участвовать в эстонской культуре за пределами Ида-Вирумаа.