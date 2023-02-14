В программе послов культуры примут участие все школы Ида-Вирумаа

- Язык и культура идут рука об руку, и если я повезу своих учеников из Силламяэ в другие края Эстонии, то этим обязательно буду способствовать развитию их эстонского языка. Если они соприкоснутся с эстонской культурой не один, а несколько раз, то они будут более открыты и к эстонскому языку, и к культуре, - сказала Анне Мельдре.