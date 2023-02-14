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В программе послов культуры примут участие все школы Ида-Вирумаа

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В программе послов культуры примут участие все школы Ида-Вирумаа
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Одна из более чем ста послов культуры Анне Мельдре, учительница эстонского языка в Силламяэской гимназии: "И ученикам, и учителям абсолютно необходимы походы в музеи и театры. Культуры много не бывает".
Одна из более чем ста послов культуры Анне Мельдре, учительница эстонского языка в Силламяэской гимназии: "И ученикам, и учителям абсолютно необходимы походы в музеи и театры. Культуры много не бывает". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Я полностью поддерживаю программу послов культуры", - говорит Анне Мельдре, учитель эстонского языка Силламяэской гимназии, которая с помощью этой программы надеется утолить как свою собственную жажду культуры, так и своих учеников.

Анне Мельдре - одна из почти ста послов культуры, собравшихся в прошлую среду в Йыхвиском концертном доме на открытие программы. Программа культурных послов позволяет учителям и ученикам участвовать в эстонской культуре за пределами Ида-Вирумаа.

- Язык и культура идут рука об руку, и если я повезу своих учеников из Силламяэ в другие края Эстонии, то этим обязательно буду способствовать развитию их эстонского языка. Если они соприкоснутся с эстонской культурой не один, а несколько раз, то они будут более открыты и к эстонскому языку, и к культуре, - сказала Анне Мельдре.

Ключевые слова
Культура
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