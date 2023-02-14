В Алутагузеском марафоне как в сумерках, так и при дневном свете участвовало около 800 лыжников

Одной из тех, кто преодолел обе дистанции за одни сутки, была президент Керсти Кальюлайд, ставшая постоянным участником Алутагузеского марафона. "Этот ночной марафон - уникальная лыжная гонка в Эстонии, которая дарит невероятные впечатления", - сказала она перед стартом, похвалив главных организаторов Тийта Пекка и Роберта Пеэтса за то, что они провели это мероприятие с таким энтузиазмом и от всей души.