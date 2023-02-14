В этом году в Алутагузеском лыжном марафоне приняли участие почти 800 человек, некоторые из них участвовали как в ночной гонке на 21 км в пятницу вечером, так и в классическом марафоне на 44 км в субботу.
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В Алутагузеском марафоне как в сумерках, так и при дневном свете участвовало около 800 лыжников
В Алутагузеском марафоне как в сумерках, так и при дневном свете участвовало около 800 лыжников
Одной из тех, кто преодолел обе дистанции за одни сутки, была президент Керсти Кальюлайд, ставшая постоянным участником Алутагузеского марафона. "Этот ночной марафон - уникальная лыжная гонка в Эстонии, которая дарит невероятные впечатления", - сказала она перед стартом, похвалив главных организаторов Тийта Пекка и Роберта Пеэтса за то, что они провели это мероприятие с таким энтузиазмом и от всей души.