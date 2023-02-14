Небольшие швейные фирмы становятся банкротами

По словам администратора по банкротству Тийи Калаус, случай с "Lorinda" становится типичным примером того, как мелкие швейные предприятия разоряются в текущей рыночной ситуации. В настоящее время у Калаус в Ида-Вирумаа в производстве есть еще два дела о банкротстве швейных фирм. Обе имеют около 20 сотрудников.