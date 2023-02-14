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Небольшие швейные фирмы становятся банкротами

Эрик Гамзеев
, журналист
Небольшие швейные фирмы становятся банкротами
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Обанкротившаяся швейная фирма "Lorinda" работала в бывшем здании детского сада на улице Пярна в Кохтла-Ярве.
Обанкротившаяся швейная фирма "Lorinda" работала в бывшем здании детского сада на улице Пярна в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В январе суд объявил о банкротстве действовавшей в Кохтла-Ярве швейной фирмы "Lorinda", в которой работало 40 человек.

По словам администратора по банкротству Тийи Калаус, случай с "Lorinda" становится типичным примером того, как мелкие швейные предприятия разоряются в текущей рыночной ситуации. В настоящее время у Калаус в Ида-Вирумаа в производстве есть еще два дела о банкротстве швейных фирм. Обе имеют около 20 сотрудников.

Основанная 22 года назад "Lorinda" занималась в основном пошивом рабочей и повседневной одежды в бывшем здании детского сада, расположенном между улицами Пярна и Ринги в Кохтла-Ярве. Большая часть продукции отправлялась в страны Скандинавии и в Англию.

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Экономика
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