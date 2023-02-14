Длившийся несколько лет судебный спор остановил перестройку расположенного в Йыхви на Нарвском шоссе торгового центра, чье разрешение на строительство суд в конце концов отменил.
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Судебный спор поставил крест на реновации торгового центра в Йыхви, владелец подумывает о взыскании ущерба
Судебный спор поставил крест на реновации торгового центра в Йыхви, владелец подумывает о взыскании ущерба
ТОО "Nord Kaubakeskus", владеющее прозванным "Титаником" торговым центром на Нарвском шоссе, уже довольно давно планировало основательно перестроить центр. В соответствии с планом, обновленный центр должен был открыться осенью прошлого года.