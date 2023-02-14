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Судебный спор поставил крест на реновации торгового центра в Йыхви, владелец подумывает о взыскании ущерба

Эрик Калда
, журналист
Судебный спор поставил крест на реновации торгового центра в Йыхви, владелец подумывает о взыскании ущерба
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Судебный спор вокруг строительства галереи закончился победой владельца рынка, и сейчас уже не идет речи об обновлении центра.
Судебный спор вокруг строительства галереи закончился победой владельца рынка, и сейчас уже не идет речи об обновлении центра. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Длившийся несколько лет судебный спор остановил перестройку расположенного в Йыхви на Нарвском шоссе торгового центра, чье разрешение на строительство суд в конце концов отменил.

ТОО "Nord Kaubakeskus", владеющее прозванным "Титаником" торговым центром на Нарвском шоссе, уже довольно давно планировало основательно перестроить центр. В соответствии с планом, обновленный центр должен был открыться осенью прошлого года.

Планировали большую реновацию

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