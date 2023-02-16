Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.02-23.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - детско-юношеский день народного танца Ида-Вирумаа. Выступают детские и молодежные коллективы народного танца Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Telepoiss", концертное представление "Детские песни ETV". Выступают: "Estonian Voices", школа мюзикла "Muusikalikool", ансамбль Янно Трумпа. Билет - 12 евро.
Пятница, 17 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Читаем и мастерим. Эстония".
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт преподавателей Силламяэской музыкальной школы.
Суббота, 18 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Моя Эстония".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Золушка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт "Наши корни в народной культуре". Выступают группы народного танца и ансамбли народной музыки Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.
* В Тудулиннаском народном доме в 14.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт Ласваского мужского хора. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Дорога к танцу", концерт ансамбля народного танца "Нарва". Билет - 5 eвро.
* На Полярной мызе Кукрузе в 16.30 - концерт учащихся Йыхвиской музыкальной школы по классу фортепиано и саксофона. Концерт бесплатный. Посещение музея - со скидкой.
Воскресенье, 19 февраля
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Подарки от березы", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 5 лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - ида-вирумааский предварительный тур XIII Всеэстонского конкурса мальчиков-солистов. В конкурсе принимают участие мальчики и юноши до 20 лет.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - юбилейный концерт духового оркестра "Narva Brass". Выступают оркестры музыкальных школ Нарвы и Табасалу. Дирижеры Игорь Тен и Вальдо Рюйтельмаа. Билет - 5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: творческий вечер "Будем как солнце", поэзия в обрамлении музыки. Выступят ученики нарвской театральной студии "Vaba Lava" (руководитель Тийна Румм), театр-студия "16.komnata" (руководители Ольга и Виталий Катунцевы), театр Кесклиннаской гимназии Нарвы (руководитель Татьяна Сонина). С юными артистами выступит актер Эдуард Теэ. В музыкальное путешествие зрителей поведут духовой оркестр, хор мальчиков и другие юные музыканты Нарвской музыкальной школы. Билет - 5 евро.
Понедельник, 20 февраля
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja" / "Диктатор, шут и проститутка", спектакль театра "R.A.A.A.M." (на эстонском языке, субтитры на русском языке). Билет - 14-18 евро.
Вторник, 21 февраля
* В Тойлаской гимназии в 18.00 - благотворительный концерт "Sillad laulu- ja tantsupeole" / "Мосты для праздника песни и танца". Выступят коллективы народного танца и хор Тойлаской гимназии. Сбор пожертвований на покупку лекарств для Норы-Лийзы.
* На мызе Иллука в 19.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: Неле-Лийс Вайксоо и Рон Йонатан Сингсон, гитара - Яан Яансон. Билеты: предварительно - 7 евро (через э-среду "Fienta", в Мяэтагузеском народном доме и в Куртнаской библиотеке), в день мероприятия - 10 евро.
Четверг, 23 февраля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт "Minu riik, mu linn, mu kodu!" / "Моя страна, мой город, мой дом!". Билет - 3 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт-акт.
СПОРТ
Четверг, 16 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 20-й сезон, IV тур.
Пятница, 17 февраля
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - чемпионат Эстонии по боксу; четвертьфиналы.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Audentese SK"/"TÜ"/"TSK".
Суббота, 18 февраля
* На склоне в Кивиылиском приключенческом центре в 9.30 - этап Эстонской юношеской горнолыжной серии; первый день.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).
* В Нарвском спортцентре в 14.00 - чемпионат Эстонии по боксу; полуфиналы.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Smsraha" (Виймси).
Воскресенье, 19 февраля
* На склоне в Кивиылиском приключенческом центре в 9.00 - этап Эстонской юношеской горнолыжной серии; второй день.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.
* В Нарвском спортцентре в 14.00 - чемпионат Эстонии по боксу; финалы.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - СК "Ganza" (Нарва).
Четверг, 23 февраля
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).
РАЗНОЕ
Суббота, 18 февраля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее с 11.00 до 14.00 - vastlapäev / эстонская Масленица: сноутюбинг, зимние игры, зимнее сафари и др. Информация: https://kaevandusmuuseum.ee.
* На Йыхвиской музыкальной площадке с 12.00 до 15.00 - день хорошего настроения: зарядка, футбольная школа "Noova", ансамбль народного танца "Jun-Ost", показ служебных собак, мини-зоопарк, катание на конной повозке, вирумааские викинги, эстонские народные игры, флешмоб, санки, хоккей, снегомет, сауна. Информация: facebook.com/huvikeskus.
Воскресенье, 19 февраля
* На Вокаском стадионе с 11.00 до 14.00 - vastlapäev / эстонская Масленица и банный марафон.
* В Каукси с 13.00 до 17.00 - vastlapäev / эстонская Масленица: масленичная горка, масленичный обед, "Танцевальная вечеринка на лыжной базе" с бендом деревни Каукси. Зарегистрируйтесь и закажите обед: kauksi.puhkemaja@mail.ee, тел. 5219 326, Пирет.
Вторник, 21 февраля
* Во дворе Синимяэской основной школы в 10.30 - vastlapäev / эстонская Масленица.
* На стадионе Кивиылиской школы с 17.00 до 20.00 - для всей семьи: vastlapäev / эстонская Масленица.
Среда, 22 февраля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - встреча с Ивикой Майдре (Синимяэский музей Вайвара): "Ида-Вирумаа 1920-1940".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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