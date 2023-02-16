МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.02-23.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - СК "Ganza" (Нарва).

Четверг, 23 февраля

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).

РАЗНОЕ

Суббота, 18 февраля

Семла, или масленичные булочки (vastlakuklid). Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее с 11.00 до 14.00 - vastlapäev / эстонская Масленица: сноутюбинг, зимние игры, зимнее сафари и др. Информация: https://kaevandusmuuseum.ee.

* На Йыхвиской музыкальной площадке с 12.00 до 15.00 - день хорошего настроения: зарядка, футбольная школа "Noova", ансамбль народного танца "Jun-Ost", показ служебных собак, мини-зоопарк, катание на конной повозке, вирумааские викинги, эстонские народные игры, флешмоб, санки, хоккей, снегомет, сауна. Информация: facebook.com/huvikeskus.

Воскресенье, 19 февраля

* На Вокаском стадионе с 11.00 до 14.00 - vastlapäev / эстонская Масленица и банный марафон.

* В Каукси с 13.00 до 17.00 - vastlapäev / эстонская Масленица: масленичная горка, масленичный обед, "Танцевальная вечеринка на лыжной базе" с бендом деревни Каукси. Зарегистрируйтесь и закажите обед: kauksi.puhkemaja@mail.ee, тел. 5219 326, Пирет.

Вторник, 21 февраля

* Во дворе Синимяэской основной школы в 10.30 - vastlapäev / эстонская Масленица.

* На стадионе Кивиылиской школы с 17.00 до 20.00 - для всей семьи: vastlapäev / эстонская Масленица.

Среда, 22 февраля

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - встреча с Ивикой Майдре (Синимяэский музей Вайвара): "Ида-Вирумаа 1920-1940".

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital