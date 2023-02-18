Если вам интересно узнать, во что верили древние жители Алутагузе, вам нужно идти в музей в темноте. "Для каждой темы разговора есть свое время, а время после захода солнца подходит для разговора о духах", - объясняет Мерике Ваарметс, сотрудница Ийзакуского музея, указывая фонарем дорогу в иной мир, и длится этот путь полтора часа.

Экскурсия-рассказ о привидениях, объявленная в рамках ночного пиршества в Причудье, начинается в девять часов вечера в новом здании музея, где предварительно можно принять сердечные капли. "Никто не напугает вас так, как в комнате ужасов, но поскольку в старом здании музея время от времени рассказывают истории о привидениях и происходят мистические события, вы, возможно, захотите немного подготовиться", - предлагает директор музея Мари Оолберг.