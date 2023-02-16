Кукольный спектакль "Сироткин жернов" актеры и зрители cыграют вместе

Театральный центр "Draakonipesa" образовался в Таллинне около двух лет назад - объединились кукольный театр "ProJekt", семейный театр "Flying cow" , мини-театр и кукольный театр "Astrel". Одним из инициаторов стала режиссер, актриса, сценарист, художник и кукольник Ирина Марьяпуу, не один десяток лет прослужившая йыхвискому театру "Туулевески". "ProJekt" - ее новое детище.

Переехав в столицу, Ирина связи с родным регионом не теряет, говорит, всегда тянет туда, где все начиналось, и часто приезжает сюда с новыми постановками.

Предстоящий спектакль "Сироткин жернов" - камерный, поэтому идет не на большой сцене, а в фойе второго этажа.

- Публика должна быть близко, ведь во время действия нам помогают зрители - озвучивают, выполняют другие важные действия, словно окунаясь внутрь происходящих событий, - приоткрывает Ирина секреты искусства перевоплощения. - Несколько лет назад мы делали постановку по этой сказке на мызе Кукрузе, но за годы она претерпела большие изменения, поэтому можно говорить о том, что это новая работа и даже те, кто когда-то видел ее, получат новые впечатления. Мы использовали соломенных кукол, будут не только маленькие, но и большие, есть элементы теневого театра. Новые костюмы сшила Светлана Лехт.