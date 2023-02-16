В воскресенье, 26 февраля, в Кохтла-Ярвеском центре культуры столичный театр "Draakonipesa" покажет сказку Фридриха Крейцвальда "Сироткин жернов", который будет идти на эстонском и русском языках одновременно. В интерактивном кукольном представлении актрисы задействуют публику.
Кукольный спектакль "Сироткин жернов" актеры и зрители cыграют вместе
Театральный центр "Draakonipesa" образовался в Таллинне около двух лет назад - объединились кукольный театр "ProJekt", семейный театр "Flying cow" , мини-театр и кукольный театр "Astrel". Одним из инициаторов стала режиссер, актриса, сценарист, художник и кукольник Ирина Марьяпуу, не один десяток лет прослужившая йыхвискому театру "Туулевески". "ProJekt" - ее новое детище.
Переехав в столицу, Ирина связи с родным регионом не теряет, говорит, всегда тянет туда, где все начиналось, и часто приезжает сюда с новыми постановками.
Предстоящий спектакль "Сироткин жернов" - камерный, поэтому идет не на большой сцене, а в фойе второго этажа.
- Публика должна быть близко, ведь во время действия нам помогают зрители - озвучивают, выполняют другие важные действия, словно окунаясь внутрь происходящих событий, - приоткрывает Ирина секреты искусства перевоплощения. - Несколько лет назад мы делали постановку по этой сказке на мызе Кукрузе, но за годы она претерпела большие изменения, поэтому можно говорить о том, что это новая работа и даже те, кто когда-то видел ее, получат новые впечатления. Мы использовали соломенных кукол, будут не только маленькие, но и большие, есть элементы теневого театра. Новые костюмы сшила Светлана Лехт.
"Сироткин жернов" - сказка о том, что трудолюбивые, сердечные и благодарные люди заслуживают большего счастья в жизни, чем ленивые и злые. Подобные сказки есть у разных народов, просто пересказаны по-другому, но герои такие же: одни несчастные, но трудолюбивые, другие - ленивые, но обласканные. Рано или поздно зло будет наказано, а добро награждено.
Почти все камерные спектакли "Draakonipesa" идут на русском и эстонском языках. Это не синхронный перевод, актеры используют разные слова и фразы то на русском, то на эстонском. Слов немного, больше действия, поэтому всем понятно, что происходит и что говорят герои. А еще важно, что новые слова легко запоминаются. Артисты стараются вовлекать в действие юных зрителей, уверяя, что такой театр не только рассказывает интересные истории, но и учит детей играть с игрушками.
Сотрудник Кохтла-Ярвеского центра культуры Марина Йоутси сказала, что им также очень нравится необычный формат представлений "Draakonipesa", зрителям тоже, не только маленьким, но и взрослым, поэтому зал всегда полный.
- Было уже шесть представлений в главном доме и в Сомпа, отзывы всегда отличные, горожане ждут новых встреч, - подчеркнула она. - С этим театральным центром сложилось хорошее сотрудничество, и сейчас обдумываем идею создания регулярных салонных театральных встреч - хотя бы раз в два месяца приглашать театралов в наше уютное кафе, которое отлично подходит для показа камерных спектаклей. У "Draakonipesa" есть постановки для разных возрастов, в том числе и взрослых.