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Зимний вывоз мусора в Йыхви станет более приемлемым для жителей

Кюлли Крийс
, журналист
Зимний вывоз мусора в Йыхви станет более приемлемым для жителей
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За опустошение наполненного с горкой контейнера и вывоз сложенных рядом с контейнером отходов в дальнейшем можно будет запрашивать не больше двукратной обычной платы за услуги.
За опустошение наполненного с горкой контейнера и вывоз сложенных рядом с контейнером отходов в дальнейшем можно будет запрашивать не больше двукратной обычной платы за услуги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если мусоровоз не сможет зимой проехать к контейнеру из-за нерасчищенной дороги, то порожний рейс будет в дальнейшем оплачивать дорожный оператор.

Вот уже которую зиму йыхвиские квартирные товарищества мучаются с неопустошенными мусорными контейнерами, к которым перевозчик отходов, как утверждается, подобраться не смог из-за снега или гололеда.

Товарищества, передавшие волостному управлению объяснение мусоровозчика, после вмешательства волостного управления избавились хотя бы от оплаты порожних рейсов, хотя за внеплановое опустошение контейнеров пришлось все же платить более высокую цену.

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