Если мусоровоз не сможет зимой проехать к контейнеру из-за нерасчищенной дороги, то порожний рейс будет в дальнейшем оплачивать дорожный оператор.
Для подписчиков
Зимний вывоз мусора в Йыхви станет более приемлемым для жителей
Зимний вывоз мусора в Йыхви станет более приемлемым для жителей
Вот уже которую зиму йыхвиские квартирные товарищества мучаются с неопустошенными мусорными контейнерами, к которым перевозчик отходов, как утверждается, подобраться не смог из-за снега или гололеда.
Ключевые слова