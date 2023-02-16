Тойлаская волостная управа закрыла на зиму все четыре народных дома. Народные дома в Тойла и Сака, обогреваемые воздушными тепловыми насосами, теперь готовы к проведению мероприятий.
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Народные дома в Тойла и Сака возвращаются к жизни, в Кохтла-Нымме и Вока они остаются закрытыми
Народные дома в Тойла и Сака возвращаются к жизни, в Кохтла-Нымме и Вока они остаются закрытыми
Народные дома в Тойла и Сака, которые прошлой осенью отключили отопление из-за высоких цен на электроэнергию, по распоряжению управы снова открыты для деятельности.