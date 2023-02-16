Народные дома в Тойла и Сака возвращаются к жизни, в Кохтла-Нымме и Вока они остаются закрытыми

Народные дома в Тойла и Сака, которые прошлой осенью отключили отопление из-за высоких цен на электроэнергию, по распоряжению управы снова открыты для деятельности.

- В связи с предстоящими выборами в Рийгикогу политические партии изъявили желание арендовать помещения в этих домах для проведения общественных собраний и мероприятий. Кроме того, один из избирательных участков находится в Тойласком народном доме, - пояснила волостной старейшина Эве Эаст.