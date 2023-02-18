Международные профессиональные соревнования "Viru Welder 2023", которые Ида-Вирумааский центр профобразования проводит уже четырнадцатый год подряд, в этом году соберет 2 и 3 марта не только сварщиков, но и операторов станков с ЧПУ.
Конкурс сварщиков станет двухдневным
Конкурс сварщиков станет двухдневным
Состязания будут проходить в Йыхви и Силламяэ, где встретятся студенты из Вильяндиского центра профобразования, Тартуского прикладного колледжа, Таллиннского Ласнамяэского механического училища, Пярнуского центра профобразования и Раквереского профессионального училища, а также представители партнерских школ - Kunskapsforbundet (Швеция), Латгальского промышленного техникума (Латвия) и Каунасского образовательного центра технологий (Литва).
Открытие состоится 2 марта в 9.00 в Йыхвиском отделении ИВЦПО.
Лучшие молодые сварщики и операторы станков в сентябре представят Эстонию на международном конкурсе металлообработчиков в Лиепае.