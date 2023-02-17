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Йыхви проведет свою церемонию подъема флага

Северное побережье
Йыхви проведет свою церемонию подъема флага
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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как и несколько других самоуправлений, Йыхви в этом году также хочет ввести собственную церемонию поднятия флага в связи с годовщиной республики.

Йыхвиское общество народного танца "Gevi" вышло с предложением создать новую традицию торжественного поднятия флага в городе Йыхви, чтобы жителям самоуправления не приходилось выезжать из города рано утром на праздничное мероприятие. С танцевальными и песенными номерами выступят ученики йыхвиских школ и танцоры "Gevi". Будет предложен чай с кренделем.

После торжественной церемонии пройдет шествие по променаду, где председатель волостного собрания Валло Реймаа расскажет интересующимся об истории Йыхви. Затем состоится возложение венков к мемориалу павшим в Освободительной войне и к памятнику генералу Тыниссону.

Самая известная и многолюдная церемония поднятия флага в Ида-Вирумаа в честь годовщины республики проводилась у водопада Валасте в Тойлаской волости. Торжественное поднятие флага проводится на дворцовой площадке в парке Тойла и у замка Германа в Нарве.

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