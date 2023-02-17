Как и несколько других самоуправлений, Йыхви в этом году также хочет ввести собственную церемонию поднятия флага в связи с годовщиной республики.
Йыхви проведет свою церемонию подъема флага
Йыхвиское общество народного танца "Gevi" вышло с предложением создать новую традицию торжественного поднятия флага в городе Йыхви, чтобы жителям самоуправления не приходилось выезжать из города рано утром на праздничное мероприятие. С танцевальными и песенными номерами выступят ученики йыхвиских школ и танцоры "Gevi". Будет предложен чай с кренделем.
После торжественной церемонии пройдет шествие по променаду, где председатель волостного собрания Валло Реймаа расскажет интересующимся об истории Йыхви. Затем состоится возложение венков к мемориалу павшим в Освободительной войне и к памятнику генералу Тыниссону.
Самая известная и многолюдная церемония поднятия флага в Ида-Вирумаа в честь годовщины республики проводилась у водопада Валасте в Тойлаской волости. Торжественное поднятие флага проводится на дворцовой площадке в парке Тойла и у замка Германа в Нарве.