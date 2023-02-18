ДРУЖИННИК ⟩ Люганузеское отделение "Найскодукайтсе" отправит помощь украинским солдатам

Свечи будут давать тепло в окопе, на них можно также приготовить горячую еду. Окопные свечи - простая, но существенная помощь. Они дают тепло и сделаны с горячим сердцем.

У ида-вируских участниц "Найскодукайтсе" нет прямых контактов с украинскими солдатами, но они общаются с местными украинцами и собирают помощь для отправки на фронт. Вяжут носки, в пакеты с помощью собирают теплое белье - вещи, которые постоянно нужны на фронте.

Теплые носки согреют украинских солдат. Фото: Ave Paavo

- Эстонские волонтеры доставят помощь на место. На фронт отправляют машины, они набиты пакетами с помощью, - сказала инструктор Алутагузеского округа "Найскодукайтсе" Элле Винни. Сейчас поступила конкретная просьба о помощи: сделайте как можно больше свечей. Их и станут мастерить женщины из Люганузеского отделения "Найскодукайтсе".

Женщины хотят защищать дом

Люганузеское отделение долго являлось самым крупным отделением в Алутагузеской дружине "Кайтселийта", но сейчас его обогнало по численности Нарвское отделение. В Нарве имеется 50 членов, в Люганузе - 43. Начавшаяся в Украине война увеличила количество членов как в "Кайтселийте", так и в его женской организации "Найскодукайтсе".

Численность "Найскодукайтсе" менее чем за год чуть ли не удвоилась, особенно она выросла в Тарту и Таллинне. Хотя в Ида-Вирумаа этот рост все же не так велик, однако после 24 февраля прошлого года и в нашем уезде стало примерно на 30 членов "Найскодукайтсе" больше.