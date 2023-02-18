В один из февральских дней я загружаю под Тарту автомобиль полудюжиной мешков с пустыми консервными банками, которые подошли бы для рассады перцев или помидоров, однако эти банки послужат для другого дела. Они должны прибыть в Люганузеское отделение "Найскодукайтсе", чтобы тамошние женщины смогли сделать из них окопные свечи. Для украинских солдат, воюющих в Донецкой и Луганской областях с российскими агрессорами.
ДРУЖИННИК ⟩ Люганузеское отделение "Найскодукайтсе" отправит помощь украинским солдатам
Свечи будут давать тепло в окопе, на них можно также приготовить горячую еду. Окопные свечи - простая, но существенная помощь. Они дают тепло и сделаны с горячим сердцем.
У ида-вируских участниц "Найскодукайтсе" нет прямых контактов с украинскими солдатами, но они общаются с местными украинцами и собирают помощь для отправки на фронт. Вяжут носки, в пакеты с помощью собирают теплое белье - вещи, которые постоянно нужны на фронте.
- Эстонские волонтеры доставят помощь на место. На фронт отправляют машины, они набиты пакетами с помощью, - сказала инструктор Алутагузеского округа "Найскодукайтсе" Элле Винни. Сейчас поступила конкретная просьба о помощи: сделайте как можно больше свечей. Их и станут мастерить женщины из Люганузеского отделения "Найскодукайтсе".
Женщины хотят защищать дом
Люганузеское отделение долго являлось самым крупным отделением в Алутагузеской дружине "Кайтселийта", но сейчас его обогнало по численности Нарвское отделение. В Нарве имеется 50 членов, в Люганузе - 43. Начавшаяся в Украине война увеличила количество членов как в "Кайтселийте", так и в его женской организации "Найскодукайтсе".
Численность "Найскодукайтсе" менее чем за год чуть ли не удвоилась, особенно она выросла в Тарту и Таллинне. Хотя в Ида-Вирумаа этот рост все же не так велик, однако после 24 февраля прошлого года и в нашем уезде стало примерно на 30 членов "Найскодукайтсе" больше.
- В "Найскодукайтсе" приходят женщины, желающие внести вклад в защиту населения, - пояснила председатель Люганузеского отделения Аве Пааво. - Мы не проводим кампаний по вербовке, ведь человек сам должен почувствовать, что ему нужно быть в этой организации, - добавила она. Правда, "Найскодукайтсе" знакомит со своей организацией на очень многих мероприятиях.
Каждая участница может по собственному желанию выбрать вид деятельности, ведь в "Найскодукайтсе" имеются как военные, так и невоенные должности. Например, женщины могут входить в роту легкой пехоты в качестве формирователей или штабных ассистентов. "Женщины могут выбирать любую должность и они равны с мужчинами. Выучку члены "Найскодукайтсе" получают наравне с кайтселийтчиками", - пояснила Элле Винни.
Если женщины и мужчины равны, то зачем нужны разные организации? "По очень простой причине. Не все женщины хотят заниматься теми же вещами, что мужчины, но тем не менее хотят защищать свое государство. Есть женщины, желающие при кризисной ситуации оставаться в тылу, у себя дома, и помогать, например, соседям. К тому же у нас есть различные тыловые работы. Хотя бы в сети наблюдения. Мы даем женщинам возможность быть равными с мужчинами, но даем также возможность защищать свое государство и тем женщинам, которые идти на фронт не хотят", - сказала Элле Винни.
Во время идущей в Украине войны много говорится о Силах обороны и о добровольной гособороне. Наряду с вооружением важен также надежный тыл.
Алутагузеский "Найскодукайтсе" начинался с Люганузе
В 1997 году первое в Ида-Вирумаа отделение "Найскодукайтсе" было создано именно в Люганузе. Председатель отделения Аве Пааво родом из Вильяндимаа. "Найскодукайтсе" в Ида-Вирумаа не особо отличается от действующей в остальной Эстонии организации, хотя вызовов тут, по ее словам, больше.
- Родители моего супруга родом из здешних мест, и в "Найскодукайтсе" я решила вступить именно тут. В Вильянди это было слишком просто, а здесь стало интересно, - сказала она.
Поначалу Ида-Вирумаа казался ей пугающим, но страх быстро прошел. "Тут замечательные люди. Я пользуюсь любой возможностью, чтобы ознакомить с этим регионом, и один вильяндисец, увидевший мои посты, теперь тоже решил приехать в эти места на работу", - добавила она.
Молодежная работа и обучение эстонскому языку
Аве Пааво приехала в Ида-Вирумаа развивать молодежную работу в "Найскодукайтсе". "Я инструктор по безопасности, и моей мечтой было обустроить во дворе своего хутора место обучения. Я уже устраивала лагерь для "Кодутютред", лагерь "Нооркоткад" и мероприятие Алутагузеской дружины "Кайтселийта". Я понимаю, что это очень подходящее для меня занятие. Я закончила также один курс в Тартуском университете и могу проводить курсы эстонского языка на уровень А1", - пояснила Аве.
Какое-то время она ездила также преподавать эстонский язык в Нарву.
Насыщенный план работы Люганузеского отделения
Аве Пааво просматривает план работы Люганузеского отделения за прошлый год. В нем перечислены походы с нагрузкой и разные мероприятия "Кайтселийта", а также парад Праздника победы и очень много курсов первой помощи.
- Участники "Найскодукайтсе" должны пройти пять курсов. Первые знакомят с организацией. Затем - курсы первой помощи, потом курсы организации питания, солдатских навыков и поддержки безопасности. Поддержка безопасности - самое новое в этом списке, эти курсы мы начали проводить около семи лет назад, - сказала Аве.
На курсах по поддержке безопасности женщин учат справляться в кризисных ситуациях, например, во время массовых волнений или обвалов. Учат также самообороне и безопасности на воде - разным навыкам, которые требуются в сложных условиях. Слова "массовые волнения" звучат зловеще. "Но на самом деле тут обучают хотя бы тому, как обезопасить своих детей во время крупных концертов или спортивных мероприятий. Это навыки, которые требуются любому человеку в повседневной жизни", - добавила Аве.
"Найскодукайтсе"
- "Найскодукайтсе" - это женская организация "Кайтселийта", целью которой является привлечение женщин в гособорону, а в более широком смысле - сделать все общество более безопасным. В "Найскодукайтсе" свое место в гособороне нашли более 3800 женщин по всей Эстонии.
- В "Найскодукайтсе" образовывающая и богатая вызовами деятельность найдется для каждой женщины. Разнообразие организации характеризуют так называемые три столпа, на которые опирается вся деятельность "Найскодукайтсе": сознательный и умелый гражданин, широкий подход к гособороне, то есть невоенная деятельность, и участие в военной гособороне.
- Алутагузеский округ учрежден в 1927 году. Сейчас в нем 178 членов. Председателем округа является Керсти Алтпере, инструктором округа - Элле Винни.
Дополнительная информация: naiskodukaitse.ee