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Судоходную линию Силламяэ - Котка могут открыть вновь

Эрик Калда
, журналист
Судоходную линию Силламяэ - Котка могут открыть вновь
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Первая попытка открыть судоходную линию Силламяэ - Котка была предпринята в феврале 2006 года, но линия действовала недолго.
Первая попытка открыть судоходную линию Силламяэ - Котка была предпринята в феврале 2006 года, но линия действовала недолго. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр госуправления Рийна Солман и финский министр по делам регионов Сирпа Паатеро подписали совместную декларацию, выражающую готовность вновь открыть судоходную линию Силламяэ - Котка.

- Между Эстонией и Финляндией традиционно сложились дружественные и добрососедские отношения, когда содержательное взаимное сотрудничество стало - в хорошем смысле слова - обыденным. Однако из-за действий нашего агрессивного восточного соседа мы с финнами должны сплотиться еще больше, - сказала министр госуправления Рийна Солман.

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