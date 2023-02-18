Судоходную линию Силламяэ - Котка могут открыть вновь

- Между Эстонией и Финляндией традиционно сложились дружественные и добрососедские отношения, когда содержательное взаимное сотрудничество стало - в хорошем смысле слова - обыденным. Однако из-за действий нашего агрессивного восточного соседа мы с финнами должны сплотиться еще больше, - сказала министр госуправления Рийна Солман.