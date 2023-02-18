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Руководители города, избранные разными силами, попытаются вывести Кохтла-Ярве из кризиса

Эрик Гамзеев
, журналист
Руководители города, избранные разными силами, попытаются вывести Кохтла-Ярве из кризиса
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Новый председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец и мэр Вирве Линдер были избраны разными силами горсобрания, но, несмотря на такую необычную ситуацию, не считают невозможным действовать сообща.
Новый председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец и мэр Вирве Линдер были избраны разными силами горсобрания, но, несмотря на такую необычную ситуацию, не считают невозможным действовать сообща. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Необычная ситуация сложилась в управлении городом Кохтла-Ярве, где два руководителя города - мэр Вирве Линдер и председатель горсобрания Эдуард Одинец, избранный на этот пост в четверг, - выдвинуты разными лагерями в горсобрании.

Вирве Линдер - мэр, выдвинутая избирательным союзом "Рестарт", которую также поддержали депутаты Партии реформ, избирательного союза "Прогресс" и часть депутатов, избранных по списку Центристской партии, но перешедших в другой лагерь. Всего пятнадцать. К моменту утверждения городского управления в начале февраля в этом союзе осталось всего девять депутатов.

Депутаты-перебежчики

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