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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Соцдемы считают, что в Ида-Вирумаа вместо сланцевой промышленности нужно давать больше образования в сфере ИТ и культуры

Эрик Калда
, журналист
Соцдемы считают, что в Ида-Вирумаа вместо сланцевой промышленности нужно давать больше образования в сфере ИТ и культуры
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Пирет Хартман верит, что в Ида-Вирумаа можно будет создать высокооплачиваемые рабочие места, если IT-предприятия проявят к региону больший интерес.
Пирет Хартман верит, что в Ида-Вирумаа можно будет создать высокооплачиваемые рабочие места, если IT-предприятия проявят к региону больший интерес. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр культуры социал-демократ Пирет Хартман считает себя идавируской, хотя уже много лет строит карьеру в Таллинне. Однако в последнее время ее упрекают за то, что она слишком много времени проводит в Ида-Вирумаа.

- В последнее время мы можем наблюдать немало упреков в СМИ по поводу того, что министр культуры Пирет Хартман перед выборами слишком много времени проводит в Ида-Вирумаа, забывая о подведомственных учреждениях в других уголках Эстонии. Что вы отвечаете?

- Ранее правительство обвиняли в том, что его вообще нет в Ида-Вирумаа. На мой взгляд, безусловно позитивно, когда представитель правительства присутствует на месте.

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Персона/репортаж
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