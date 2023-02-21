ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Соцдемы считают, что в Ида-Вирумаа вместо сланцевой промышленности нужно давать больше образования в сфере ИТ и культуры

Пирет Хартман верит, что в Ида-Вирумаа можно будет создать высокооплачиваемые рабочие места, если IT-предприятия проявят к региону больший интерес.

Министр культуры социал-демократ Пирет Хартман считает себя идавируской, хотя уже много лет строит карьеру в Таллинне. Однако в последнее время ее упрекают за то, что она слишком много времени проводит в Ида-Вирумаа.