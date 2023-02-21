Министр культуры социал-демократ Пирет Хартман считает себя идавируской, хотя уже много лет строит карьеру в Таллинне. Однако в последнее время ее упрекают за то, что она слишком много времени проводит в Ида-Вирумаа.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Соцдемы считают, что в Ида-Вирумаа вместо сланцевой промышленности нужно давать больше образования в сфере ИТ и культуры
Соцдемы считают, что в Ида-Вирумаа вместо сланцевой промышленности нужно давать больше образования в сфере ИТ и культуры
- В последнее время мы можем наблюдать немало упреков в СМИ по поводу того, что министр культуры Пирет Хартман перед выборами слишком много времени проводит в Ида-Вирумаа, забывая о подведомственных учреждениях в других уголках Эстонии. Что вы отвечаете?
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