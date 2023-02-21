Кохтлаярвески стали чемпионками Эстонии по хоккею с шайбой

Женская команда по хоккею с шайбой кохтла-ярвеского "Everest" обыграла в субботу в домашнем холле своего ближайшего соперника - таллиннскую "Roosa Panter" - со счетом 2:1 и тем самым обеспечила себе чемпионство в этом году.
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Женская команда Кохтла-Ярве отставала в первом периоде, но капитан женской команды Анна Федяева, работающая поваром в Йыхвиской основной школе, во втором периоде сравняла счет, а в последнем периоде забила решающий победный гол.