Пиппи Лотта Энок с личным рекордом победила на студенческих титульных соревнованиях в США

Этот показанный в день рождения Эстонии результат принес ей первое место на проходившем в штате Техас чемпионате студенческой конференции США. В мировой турнирной таблице нынешнего сезона в закрытых помещениях Энок поднялась на 35-е место.

Второй год учащаяся в университете Оклахомы 20-летняя Энок показала следующие результаты в отдельных видах: 8.62 (бег с барьерами на 60 м), 1.71 (прыжок в высоту), 11.61 (толкание ядра), 6.10 (прыжок в длину) и 2.19,62 (бег на 800 м). Все эти результаты тоже стали ее личными рекордами в закрытых помещениях.

Установленный в январе личный рекорд 4049 очков Энок улучшила на 158 очков. По сравнению с тем соревнованием она улучшила свой результат в толкании ядра более чем на метр.