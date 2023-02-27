ВИДЕО ⟩ В Пуртсеском ветропарке установлены все пять ветряков

Возобновляемую электроэнергию там станут производить пять новых ветряков "Vestas" - каждый мощностью до 4,2 мегаватта.

По словам старшего руководителя проекта "Enefit Green" Янека Лиллемяги, необычно то, что строительство парка продолжалось от заключения договора до готовности к производству всего 12 месяцев. "Нашей целью является как можно скорее выйти на рынок возобновляемой энергии, и благодаря хорошим партнерам мы сможем в ближайшее время поставить в сеть первый киловатт", - сказал он.

Лиллемяги отметил, что новые ветряки отличаются более новой технологией и высокой эффективностью по сравнению с использовавшимся до сих пор в Эстонии оборудованием. "Из-за ограничения по высоте максимальная высота Пуртсеского парка составляет 150 метров, однако лопасти ветряков при этом максимально длинные - до земли им недостает всего дюжины метров. Это делает производство электроэнергии значительно более эффективным и увеличивает количество доходящей до потребителей зеленой энергии", - описал руководитель проекта.

Производимая в Пуртсеском ветропарке электроэнергия будет поступать в сеть через подстанцию, расположенную вблизи Пюсси. Успешно прошла также подача напряжения на подстанцию, и это значит, что важные предпосылки для начала производства обеспечены. Теперь последуют наладка и тестирование системы, а затем ветропарк может начать производство.