В создаваемом под Кивиыли Пуртсеском ветропарке "Enefit Green" завершена установка ветряков. Все пять ветрогенераторов проходят теперь наладку, чтобы при первой же возможности начать производство электроэнергии.
ВИДЕО ⟩ В Пуртсеском ветропарке установлены все пять ветряков
Возобновляемую электроэнергию там станут производить пять новых ветряков "Vestas" - каждый мощностью до 4,2 мегаватта.
По словам старшего руководителя проекта "Enefit Green" Янека Лиллемяги, необычно то, что строительство парка продолжалось от заключения договора до готовности к производству всего 12 месяцев. "Нашей целью является как можно скорее выйти на рынок возобновляемой энергии, и благодаря хорошим партнерам мы сможем в ближайшее время поставить в сеть первый киловатт", - сказал он.
Лиллемяги отметил, что новые ветряки отличаются более новой технологией и высокой эффективностью по сравнению с использовавшимся до сих пор в Эстонии оборудованием. "Из-за ограничения по высоте максимальная высота Пуртсеского парка составляет 150 метров, однако лопасти ветряков при этом максимально длинные - до земли им недостает всего дюжины метров. Это делает производство электроэнергии значительно более эффективным и увеличивает количество доходящей до потребителей зеленой энергии", - описал руководитель проекта.
Производимая в Пуртсеском ветропарке электроэнергия будет поступать в сеть через подстанцию, расположенную вблизи Пюсси. Успешно прошла также подача напряжения на подстанцию, и это значит, что важные предпосылки для начала производства обеспечены. Теперь последуют наладка и тестирование системы, а затем ветропарк может начать производство.
В возводимом рядом солнечном парке закончилась установка наземных рам и все быстрее ведется установка панелей. На месте уже также девять комплектных подстанций и идет подключение кабелей к подстанциям. Установочные работы планируется закончить в марте и поставлена задача дойти до производства электроэнергии к разгару сезона солнечной энергии.
Ветропарк и солнечный парк в совокупности образуют первый в Эстонии гибридный парк, где для подачи электроэнергии в сеть используют одни и те же оборудование, кабели и подстанцию. То есть его строительство более выгодно в смысле как экономики, так и окружающей среды, и подключение к электросети использовано лучше.
"Enefit Green" строит сейчас шесть ветропарков и четыре солнечных парка, из них больше всего возобновляемой энергии будет подавать ветропарк Сопи-Тоотси в Эстонии. Проекты в сумме поставят на рынок электроэнергии около тераватт-часа экологичной и приемлемой по цене электроэнергии.
На прошлой неделе первое электричество выдал и строящийся "Enefit Green" ветропарк Акмене в Литве мощностью 75 мегаватт. Производство начал также 43-мегаваттный ветропарк "Шиляле II".