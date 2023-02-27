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ВИДЕО ⟩ В Пуртсеском ветропарке установлены все пять ветряков

Северное побережье
В Пуртсеском ветропарке установлены все пять ветряков
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У пяти ветряков Пуртсеского ветропарка гигантские лопасти, при вращении которых до поверхности земли остается всего дюжина метров.
У пяти ветряков Пуртсеского ветропарка гигантские лопасти, при вращении которых до поверхности земли остается всего дюжина метров. Фото: Enefit Green

В создаваемом под Кивиыли Пуртсеском ветропарке "Enefit Green" завершена установка ветряков. Все пять ветрогенераторов проходят теперь наладку, чтобы при первой же возможности начать производство электроэнергии.

Возобновляемую электроэнергию там станут производить пять новых ветряков "Vestas" - каждый мощностью до 4,2 мегаватта.

По словам старшего руководителя проекта "Enefit Green" Янека Лиллемяги, необычно то, что строительство парка продолжалось от заключения договора до готовности к производству всего 12 месяцев. "Нашей целью является как можно скорее выйти на рынок возобновляемой энергии, и благодаря хорошим партнерам мы сможем в ближайшее время поставить в сеть первый киловатт", - сказал он.

Лиллемяги отметил, что новые ветряки отличаются более новой технологией и высокой эффективностью по сравнению с использовавшимся до сих пор в Эстонии оборудованием. "Из-за ограничения по высоте максимальная высота Пуртсеского парка составляет 150 метров, однако лопасти ветряков при этом максимально длинные - до земли им недостает всего дюжины метров. Это делает производство электроэнергии значительно более эффективным и увеличивает количество доходящей до потребителей зеленой энергии", - описал руководитель проекта.

Производимая в Пуртсеском ветропарке электроэнергия будет поступать в сеть через подстанцию, расположенную вблизи Пюсси. Успешно прошла также подача напряжения на подстанцию, и это значит, что важные предпосылки для начала производства обеспечены. Теперь последуют наладка и тестирование системы, а затем ветропарк может начать производство.

В возводимом рядом солнечном парке закончилась установка наземных рам и все быстрее ведется установка панелей. На месте уже также девять комплектных подстанций и идет подключение кабелей к подстанциям. Установочные работы планируется закончить в марте и поставлена задача дойти до производства электроэнергии к разгару сезона солнечной энергии.

Ветропарк и солнечный парк в совокупности образуют первый в Эстонии гибридный парк, где для подачи электроэнергии в сеть используют одни и те же оборудование, кабели и подстанцию. То есть его строительство более выгодно в смысле как экономики, так и окружающей среды, и подключение к электросети использовано лучше.

"Enefit Green" строит сейчас шесть ветропарков и четыре солнечных парка, из них больше всего возобновляемой энергии будет подавать ветропарк Сопи-Тоотси в Эстонии. Проекты в сумме поставят на рынок электроэнергии около тераватт-часа экологичной и приемлемой по цене электроэнергии.

На прошлой неделе первое электричество выдал и строящийся "Enefit Green" ветропарк Акмене в Литве мощностью 75 мегаватт. Производство начал также 43-мегаваттный ветропарк "Шиляле II".

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