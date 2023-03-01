Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 2 по 9 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.03-09.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 2 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова: детский спектакль "Приключения Карлсона". Билет - 12,50-32,50 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова: спектакль ''А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины''. Билет - 16,50-44,50 евро.
Пятница, 3 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Räägi mulle".
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи "Vabadus olla" Марет Суурметс Куура (Тарту). Выставка открыта до 31 марта.
* На мызе Иллука в 19.00 - "August ja Julia" / "Август и Юлия", спектакль Кийклаского общинного театра. Билет - 3 евро.
Суббота, 4 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Räägi mulle".
* В камерном зале Йыхвиского общественного дома в 12.00 - "Кот в сапогах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 12.00 - открытие выставки "Вестник" репродукций картин Святослава Рериха. Экскурсию по выставке проведет культуролог Марина Логинова (Харьков). Выставка открыта до 31 марта.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - открытие выставки живописи Марью Мыру.
* В Мяэтагузеском народном доме в 14.00 - Ида-Вирумааский день смешанных групп народного танца и народных музыкантов.
Воскресенье, 5 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Вход бесплатный.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - "Muusikarännak" / "Музыкальное путешествие", концерт Фонда поддержки музыкантов Пилле Лилль: выступает Таллиннское струнное трио в составе Кристины Крийт (скрипка), Тоомаса Нестора (альт) и Леви-Данеля Мягила (виолончель). В программе: Бетховен, Регер и др. Билет - 4-5 евро.
Среда, 8 марта
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "Armastus läbi heli ja sõna" / "Любовь через звук и слово": Эна Метс поведает истории, а Кульно Мальва выступит посредником в музыкальных моментах.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Женскому дню. Будут показаны красивые истории о любви, женщинах и обо всем прекрасном, что нас окружает. Выступают молодежный оркестр и певцы Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцоры танцевальной студии "Viis Tähte". В гостях - оперный певец Прийт Вольмер. Вход бесплатный.
СПОРТ
Суббота, 4 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Lüganuse".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Dünamo" (Румму).
Воскресенье, 5 марта
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Vitamin Well" (Кадрина).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Otepää".
Понедельник, 6 марта
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Narva Trans U21" - "Kalev U21" (Таллинн).
Среда, 8 марта
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Vaprus" (Пярну).
Четверг, 9 марта
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
РАЗНОЕ
Четверг, 2 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - день истории. Выступают: Валло Реймаа ("95 aastat esimesest Kohtla-Järve laulupeost" / "95 лет со дня первого певческого праздника в Кохтла-Ярве"), Анне Нургамаа ("August Martini elust ja tegevusest" / "О жизни и деятельности Аугуста Мартина"), Тимо Кальму ("Vana kandle" kogumiku Jõhvi köite laulude näitel kohaliku keele tunnuste kadumisest lähiajaloos"). Участие бесплатное. Регистрация: marge@viruinstituut.ee.
Суббота, 4 марта
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 11.00 - открытие выставки "Nostalgiline mototehnika ajast aega". Выставка открыта до 31 мая.
Вторник, 7 марта
* В Кохтла-Ярвеском украинском музее (ул. Писухянна, 6-14, напротив центра "Wironia") в 18.00 - домашняя встреча. Приготовим вареники и насладимся концертом фольклорного ансамбля "Перелаз". Плата за участие - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 5805 7007 или по э-почте: anne.kippar@gmail.com.
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