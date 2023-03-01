МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.03-09.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Среда, 8 марта

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "Armastus läbi heli ja sõna" / "Любовь через звук и слово": Эна Метс поведает истории, а Кульно Мальва выступит посредником в музыкальных моментах.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Женскому дню. Будут показаны красивые истории о любви, женщинах и обо всем прекрасном, что нас окружает. Выступают молодежный оркестр и певцы Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцоры танцевальной студии "Viis Tähte". В гостях - оперный певец Прийт Вольмер. Вход бесплатный.

СПОРТ

Суббота, 4 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Lüganuse".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Dünamo" (Румму).

Воскресенье, 5 марта

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Vitamin Well" (Кадрина).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Otepää".

Понедельник, 6 марта