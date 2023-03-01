Контора Swedbank в Нарве обрела новый облик

Нарвское представительство Swedbank было впервые открыто 15 лет назад, и в настоящее время обслуживает более 35 000 клиентов в год, или в среднем 2930 клиентов в месяц.

Недавно завершившаяся реконструкция конторы позволила получить почти 60 квадратных метров дополнительной площади и более функциональный интерьер. "По сравнению с прежним, в новом представительстве больше кабинок для частных консультаций и более просторная зона самообслуживания и консультирования. Мы также добавили зону для проведения семинаров и возможность заряжать смарт-устройства в зоне ожидания", – сказала руководитель сети представительств Swedbank Брита Кулдкепп.

Реконструкция представительства также была основана на принципах устойчивого развития. Например, существующая офисная мебель была переработана, отходы были отсортированы, для освещения использовались только светодиоды, были высажены растения. Приёмная доступна для инвалидных колясок.

В настоящее время в Нарвском представительстве клиентов консультируют более 30 сотрудников Swedbank. С мая 2022 года в Нарвском представительстве будут работать и сотрудники консультационного центра Swedbank, которые будут отвечать на вопросы клиентов по телефону и электронной почте. Набор в нарвскую команду будет продолжен в этом году.

Обновление представительства принесло и некоторые причудливые изменения. "Во время ремонта второй этаж представительства был открыт – мы хотели бы поблагодарить наших клиентов, которые с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Строители и сотрудники офиса находились в постоянном контакте, чтобы шум и необходимые отключения электроэнергии и воды не нарушали нормального обслуживания клиентов. Однажды, в вечер заливки нового пола, у консультанта затянулся телефонный разговор с клиентом, а когда пришло время уходить, пол перед дверью уже был залит жидким бетоном. Строителю пришлось, стоя в резиновых сапогах в жидком бетоне, перенести консультанта за входную дверь", – рассказывает Кулдкепп.