ИТ-школа kood/Jõhvi начала принимать новых учеников. Желающим поступить в школу kood/Jõhvi сначала предстоит пройти тест на когнитивные способности, по результатам которого 700 лучших смогут принять участие в трехнедельном отборочном испытании. В итоге почти 500 студентов смогут приступить к обучению в школе kood/Jõhvi без учителей, уроков и платы за обучение.
Полтысячи будущих разработчиков: ИТ-школа kood/Jõhvi начала принимать новых учеников
Принцип работы школы программирования kood/Jõhvi основан на самообучении, т. е. двухлетнюю учебную программу ученики должны освоить без помощи учителя. «Помимо программирования, мы также уделяем внимание практическим навыкам, таким как работа в команде, построение сообщества и планирование времени, как с точки зрения своего обучения, так и за пределами школы», - рассказывает содиректор школы kood/Jõhvi Карин Кюннапас о модели работы школы.
В настоящее время в школе проходят обучение 500 учеников с самым разным уровнем подготовки. Среди них есть как бывшие пекари, так и топ-менеджеры, причем средний возраст студентов составляет 28 лет, самому старшему ученику - 64 года. В школе учатся люди 24 разных национальностей, 30% из них женщины и 70% мужчины. «Мы очень рады разнообразию среди наших студентов, но одна из наших миссий - поддержка женщин в технологическом секторе, то есть мы поощряем поступление большего числа женщин, заинтересованных в ИТ», - подчеркивает один из основателей школы, предприниматель Таавет Хинрикус.
Первый выпуск студентов, которые поступили в школу осенью 2021 года, скоро закончит обучение. «За полтора года студенты приобрели уже достаточно широкий набор навыков, чтобы первые из них уже начали работать полный или неполный рабочий день в ИТ-компаниях, - делится Кюннапас. - Это хороший показатель того, что наша модель обучения действительно работает и создает возможность успешной смены карьеры после двухлетнего периода переобучения».
Подать заявку могут все поклонники программирования старше 18 лет, имеющие хотя бы основное образование и знание английского языка. Первый этап - онлайн-тест - открыт с 1 марта. Кандидаты с лучшими результатами теста, оценивающим общие способности и логическое мышление, приглашаются на второй этап отборочных испытаний, который представляет собой трехнедельное интенсивное тестирование или Отборочный спринт. Спринт пройдет в четырех группах, тестирование будет проходить с конца мая по ноябрь. Те, кто прошел Спринт в первой группе, смогут приступить к обучению уже 13 сентября.
Новые ученики начнут учебу в новом здании школы в Йыхви, открытом в конце прошлого года. «Мы понимаем, что переезд в Йыхви может подойти не всем студентам, поэтому программу можно пройти и дистанционно. Однако студенты должны быть готовы присутствовать физически, потому что большое внимание уделяется теме сотрудничества и совместной работе», - добавляет Карин Кюннапас. В 5-этажном современном учебном корпусе есть места для совместной работы, проведения мероприятий и проживания студентов.
Что такое kood/Jõhvi?
kood/Jõhvi - это инновационная образовательная программа для взрослых, которая предлагает подход к обучению программированию 21-го века. Программа была создана для того, чтобы уменьшить нехватку разработчиков программного обеспечения и предоставить новые и захватывающие возможности для людей из разных сфер жизни. Школу финансируют более 30 предприятий, в том числе многие стартапы и единороги, которые заинтересованы взять на работу студентов, окончивших обучение.