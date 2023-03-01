Полтысячи будущих разработчиков: ИТ-школа kood/Jõhvi начала принимать новых учеников

Принцип работы школы программирования kood/Jõhvi основан на самообучении, т. е. двухлетнюю учебную программу ученики должны освоить без помощи учителя. «Помимо программирования, мы также уделяем внимание практическим навыкам, таким как работа в команде, построение сообщества и планирование времени, как с точки зрения своего обучения, так и за пределами школы», - рассказывает содиректор школы kood/Jõhvi Карин Кюннапас о модели работы школы.

В настоящее время в школе проходят обучение 500 учеников с самым разным уровнем подготовки. Среди них есть как бывшие пекари, так и топ-менеджеры, причем средний возраст студентов составляет 28 лет, самому старшему ученику - 64 года. В школе учатся люди 24 разных национальностей, 30% из них женщины и 70% мужчины. «Мы очень рады разнообразию среди наших студентов, но одна из наших миссий - поддержка женщин в технологическом секторе, то есть мы поощряем поступление большего числа женщин, заинтересованных в ИТ», - подчеркивает один из основателей школы, предприниматель Таавет Хинрикус.

Первый выпуск студентов, которые поступили в школу осенью 2021 года, скоро закончит обучение. «За полтора года студенты приобрели уже достаточно широкий набор навыков, чтобы первые из них уже начали работать полный или неполный рабочий день в ИТ-компаниях, - делится Кюннапас. - Это хороший показатель того, что наша модель обучения действительно работает и создает возможность успешной смены карьеры после двухлетнего периода переобучения».