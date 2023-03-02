Нарвская ратуша: сердце старого города скоро снова будет запущено

Строительные работы по реконструкции здания ратуши и прилегающей Ратушной площади планируется завершить к концу марта, о чем сообщили в Нарвской горуправе. После того как в ратуше установят всю необходимую мебель, двери откроют для посетителей.

Как надеется мэр Нарвы Катри Райк, обновленная ратуша станет звездой туристического сезона по меньшей мере 2023 года. Всем будет интересно приехать в Нарву снова.

Трехэтажная и еще с подвалом ратуша вернет себе статус административного здания и вдобавок станет целью для туристов. В ратушу переедет с Петровской площади Нарвы информационный туристический центр, а также там откроется инфопункт для горожан.

Ратушные часы будут запущены на днях

О завершении работ в ратуше и на прилегающей площади, о сроке открытия дверей для посетителей, а также о паре прочих нюансов вкратце рассказала "Северному побережью" руководитель службы проектов в Нарвском департаменте развития и экономики Анне ВЕЭВО.

Анне Веэво. Фото: Ilja Smirnov

- Работы в Нарвской ратуше и на Ратушной площади завершаются в срок?

- Согласно договору, срок завершения работ - 31 марта 2023 года. К этому времени работы должны быть завершены в полном объеме, устранены все недостатки и получено разрешение на эксплуатацию.

К промежуточному сроку 31 января строительные работы находились в стадии основной готовности, остались некоторые незавершенные работы, например, установка декоративных частей фонтана, установка для людей с особыми потребностями тактильных наклеек внутри ратуши и у входа в здание. Два месяца до конца марта предусмотрены на устранение выявленных при осмотре недостатков, оформление исполнительной документации и на процедуру получения разрешения на эксплуатацию.

- Когда можно ожидать открытия ратуши для всех желающих?

- В апреле-мае планируется установка мебели и техники в здании. Если все пройдет по плану, то в конце мая состоится открытие ратуши для посетителей.

- Когда пойдут часы на фасаде ратуши? Будут ли они звучать?

- Часы будут запущены в ближайшие дни. В рамках строительного договора не была предусмотрена установка звукового оборудования для часов, но город в настоящее время рассматривает возможность и необходимость установки соответствующего оборудования для звукового сопровождения.

- Предусмотрено ли хоть сколько-нибудь мест автопарковки и велопарковочных мест рядом с ратушей?

- На Ратушной площади парковка не предусмотрена. Парковка для велосипедов и два парковочных места для людей с особыми потребностями планируются на Стокгольмской площади (за зданием ратуши. - И.С.), которая должна быть выстроена к концу этого года. Также планируется строительство парковки на месте бывшего общежития по улице Виру 3.

Илья СМИРНОВ