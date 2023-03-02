Начавшаяся два года назад реконструкция Нарвской ратуши и прилегающей Ратушной площади подходит к концу. Самая восточная ратуша Европы распахнет свои двери для гостей ориентировочно в мае, а еще раньше часы на старинном фасаде снова начнут отсчитывать нарвское время.
Нарвская ратуша: сердце старого города скоро снова будет запущено
Строительные работы по реконструкции здания ратуши и прилегающей Ратушной площади планируется завершить к концу марта, о чем сообщили в Нарвской горуправе. После того как в ратуше установят всю необходимую мебель, двери откроют для посетителей.
Открытие оптимистично запланировано на конец мая.
Как надеется мэр Нарвы Катри Райк, обновленная ратуша станет звездой туристического сезона по меньшей мере 2023 года. Всем будет интересно приехать в Нарву снова.
Трехэтажная и еще с подвалом ратуша вернет себе статус административного здания и вдобавок станет целью для туристов. В ратушу переедет с Петровской площади Нарвы информационный туристический центр, а также там откроется инфопункт для горожан.
Ратушные часы будут запущены на днях
О завершении работ в ратуше и на прилегающей площади, о сроке открытия дверей для посетителей, а также о паре прочих нюансов вкратце рассказала "Северному побережью" руководитель службы проектов в Нарвском департаменте развития и экономики Анне ВЕЭВО.
- Работы в Нарвской ратуше и на Ратушной площади завершаются в срок?
- Согласно договору, срок завершения работ - 31 марта 2023 года. К этому времени работы должны быть завершены в полном объеме, устранены все недостатки и получено разрешение на эксплуатацию.
К промежуточному сроку 31 января строительные работы находились в стадии основной готовности, остались некоторые незавершенные работы, например, установка декоративных частей фонтана, установка для людей с особыми потребностями тактильных наклеек внутри ратуши и у входа в здание. Два месяца до конца марта предусмотрены на устранение выявленных при осмотре недостатков, оформление исполнительной документации и на процедуру получения разрешения на эксплуатацию.
- Когда можно ожидать открытия ратуши для всех желающих?
- В апреле-мае планируется установка мебели и техники в здании. Если все пройдет по плану, то в конце мая состоится открытие ратуши для посетителей.
- Когда пойдут часы на фасаде ратуши? Будут ли они звучать?
- Часы будут запущены в ближайшие дни. В рамках строительного договора не была предусмотрена установка звукового оборудования для часов, но город в настоящее время рассматривает возможность и необходимость установки соответствующего оборудования для звукового сопровождения.
- Предусмотрено ли хоть сколько-нибудь мест автопарковки и велопарковочных мест рядом с ратушей?
- На Ратушной площади парковка не предусмотрена. Парковка для велосипедов и два парковочных места для людей с особыми потребностями планируются на Стокгольмской площади (за зданием ратуши. - И.С.), которая должна быть выстроена к концу этого года. Также планируется строительство парковки на месте бывшего общежития по улице Виру 3.
Илья СМИРНОВ
Три этажа истории в сочетании с современностью
Первый этаж предусмотрен для общественного использования - для местных жителей и туристов. В июле будет готова виртуальная экспозиция "Новая жизнь Старой Нарвы": в зале с дополненной реальностью можно будет познакомиться с довоенной Нарвой. Посетители в очках виртуальной реальности попадут в здание ратуши 17-го века, а также смогут увидеть Ратушную площадь и погулять по улочкам Старой Нарвы.
На втором этаже расположен большой зал, где будут проходить официальные встречи представителей власти, конференции, торжественные церемонии регистрации браков, концерты, спектакли и семинары.
На втором же этаже расположится представительский кабинет мэра. Кабинет планируют использовать только для проведения официальных приемов, для мероприятий и пресс-конференций. Нынешняя градоначальница Катри Райк сказала в комментарии "Северному побережью", что сама пока не представляет, как именно будет использоваться кабинет мэра в ратуше, каждый день появляться там она точно не будет, продолжая работать в привычном месте на Петровской площади. "Обязательно найдем для этого помещения хорошую функцию", - сказала Райк про кабинет в ратуше, обещанный ей и последующим мэрам.
Третий этаж ратуши отводится Нарвскому городскому собранию. В центральной части этажа - зал заседаний с гардеробом и помещениями переводчиков. По проекту, площадь зала - 176 квадратных метра, что позволит разместить до 60 человек. Зал будет использоваться для депутатских заседаний, а в прочее время его можно будет применять для публичных конференций и семинаров.
Цокольный или подвальный этаж с отреставрированными сводчатыми потолками отводится под аутентичный ресторан, однако таковой в ближайшее время не откроется. Дважды проводился конкурс для поиска арендатора - пока безуспешно. "В нынешней экономической ситуации, я считаю, безнадежно найти туда кого-то", - мэр Нарвы Катри Райк объяснила, почему подкрепиться в подвале Нарвской ратуши будет пока никак. "Все и сразу - невозможно", - развела она руками.
Историю можно потрогать
Катри Райк с ноткой тревоги в голосе высказывает надежду, что обновленная ратуша станет востребованной, а не останется "пустым замком". "Я надеюсь, что там будет интересно и нашим людям - для концертов, семинаров, а также и туристам".
Самой Райк крайне нравится, что Старую Нарву, разрушенную в 40-50-е годы, теперь можно буквально потрогать руками. Городская история благодаря ратуше становится более реальной.
- Когда я сама провожу экскурсии по городу, то замечаю, что рисую здания в воздухе, что смотрится немного странно, а сейчас в сердце Нарвы есть уже что-то реальное, как и в других исторических городах, - очень довольна Райк.
Нарвская ратуша: семь лет работ
- 2015 - государственный тендер на осуществление проектировочных работ.
- Работа по проекту реконструкции здания и площади Нарвской ратуши была начата проектировочными работами в 2016 году. Общая цель - возрождение Старого города как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы.
- В 2018 году Нарвским горсобранием были утверждены размеры мостового финансирования и самофинансирования: общий бюджет проекта составляет до 7193118 евро, в т.ч. внешняя поддержка - 4938117 евро и доля самофинансирования города - до 2255001 евро.
- 2016-2017 - идейный архитектурный конкурс по центру старого города Нарвы; победитель - ТОО "KOKO Arhitektid"
- 2016-2019 - ТОО "Zoroaster" проектировало здание Нарвской ратуши, Ратушной площади и ближайших улиц. Возник судебный спор в части авторского права, а также появилась необходимость проведения архитектурного конкурса по центру старого города Нарвы. Также изменились особые условия охраны памятников старины, что повлекло за собой кардинальное изменение прежде существовавшего проекта
- 2019 - одобрено основное ходатайство на реализацию и финансирование проекта; разрешение на строительство; заключение договора с организатором тендера для проведения государственных тендеров на руководство строительством, само строительство, надзор собственника и авторский надзор
- 2020 - международный строительный тендер.
- 31 августа 2023 года - к этому сроку, согласно условиям программы поддержки, должны быть произведены все действия, связанные с реализацией данного проекта.