Высокие расходы на отопление заставляют людей задумываться о переезде

По результатам проведенного по заказу банка опроса, 2% жителей Эстонии ответили, что ищут возможность переехать в меньшую квартиру, еще столько же хотели бы переехать в более энергоэффективное жилье, 1% рассматривает возможность переехать к родственникам или знакомым, а 11% хотели бы переехать, но не имеют для этого возможности.

«Помимо тех, кто подумывал о переезде в другое место из-за цен на отопление, еще четверть (25%) респондентов отметили, что не планируют искать новое жилье, но испытывают трудности с покрытием расходов. Иными словами, в общей сложности почти 41% респондентов испытывают трудности с покрытием расходов на отопление», - рассказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Хакиайнен добавила, что трудности испытывают 61% респондентов в Латвии и 45% в Литве. В Латвии целых 40% ответивших не думали о переезде, но с трудом справляются с расходами.