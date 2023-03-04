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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В семейном конфликте пострадала женщина

2 марта 2023 г.
Северное побережье
В семейном конфликте пострадала женщина
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

2 марта в полицию сообщили, что в квартире на улице Лехе в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве между сожителями произошел конфликт, в результате которого пострадала женщина.

Полицейские задержали мужчину.

Воры обчистили грузовик

2 марта полиция получила сообщение, что на улице Леннуки в Йыхви из грузового автомобиля украли два аккумулятора и горючее. Первоначальный ущерб составил 700 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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