2 марта в полицию сообщили, что в квартире на улице Лехе в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве между сожителями произошел конфликт, в результате которого пострадала женщина.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В семейном конфликте пострадала женщина
2 марта 2023 г.
В семейном конфликте пострадала женщина
Полицейские задержали мужчину.
Воры обчистили грузовик
2 марта полиция получила сообщение, что на улице Леннуки в Йыхви из грузового автомобиля украли два аккумулятора и горючее. Первоначальный ущерб составил 700 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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