К 17:00 воскресенья явка в Ида-Вирумаа превысила 50 процентов, отставание от остальной Эстонии сократилось, но среди уездов Ида-Вирумаа по этому показателю все еще находится на последнем месте.
В Ида-Вирумаа явка избирателей достигла более 50 процентов
К 17:00 воскресенья участие в выборах в Ида-Вирумаа выросло до 50,7%.
Средний показатель по Эстонии в то время составлял 61 процент.
В воскресенье утром, в 9 часов до открытия избирательных участков, явка избирателей в Ида-Вирумаа после предварительного голосования составила всего 33,4 процента, а в среднем по Эстонии - 47,3 процента.
Если за шесть предвыборных дней на избирательных участках Ида-Вирумаа бюллетенями и электронными средствами проголосовали 18 575 избирателей, то в воскресенье за восемь часов к ним добавилось почти 10 000 избирателей.
К 17:00 Ида-Вирумаа также превысил показатель участия в выборах в Рийгикогу, состоявшихся четыре года назад - 48,2 процента. В 2015 году в выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа приняли участие 55 процентов избирателей.
Ида-Вирумаа и на этот раз остается уездом с самым низким уровнем участия. В 14:00 у предпоследнего по этому показателю города Валгамаа было 59,7 процента. На данный момент самые активные избиратели проживают на Хийумаа - 69,9 процента.