В Ида-Вирумаа явка избирателей достигла более 50 процентов

К 17:00 воскресенья участие в выборах в Ида-Вирумаа выросло до 50,7%.

Средний показатель по Эстонии в то время составлял 61 процент.

В воскресенье утром, в 9 часов до открытия избирательных участков, явка избирателей в Ида-Вирумаа после предварительного голосования составила всего 33,4 процента, а в среднем по Эстонии - 47,3 процента.

Если за шесть предвыборных дней на избирательных участках Ида-Вирумаа бюллетенями и электронными средствами проголосовали 18 575 избирателей, то в воскресенье за ​​восемь часов к ним добавилось почти 10 000 избирателей.

К 17:00 Ида-Вирумаа также превысил показатель участия в выборах в Рийгикогу, состоявшихся четыре года назад - 48,2 процента. В 2015 году в выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа приняли участие 55 процентов избирателей.