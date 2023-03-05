Стальнухин и Петерсон лидирут на выборах в Ида-Вирумаа

Незадолго до 22:15 у Стальнухина было более 3700 голосов, а у Петерсона - более 3000. За ними последовала Яна Тоом, кандидат от Центристской партии, набравшая более 2500 голосов.

Среди политических партий Центристская партия получает два мандата от Ида-Вирумаа. Партия Реформ и EKRE находятся на грани получения одного мандата.