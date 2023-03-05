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Стальнухин и Петерсон лидирут на выборах в Ида-Вирумаа

Обновлено!
Эрик Гамзеев
Стальнухин и Петерсон лидирут на выборах в Ида-Вирумаа
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Михаил Стальнухин пытается сделать то, что не удавалось никому за последние 30 лет, - пройти в Рийгикогу в качестве беспартийного кандидата.
Михаил Стальнухин пытается сделать то, что не удавалось никому за последние 30 лет, - пройти в Рийгикогу в качестве беспартийного кандидата. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Когда в Ида-Вирумаа была подсчитана почти половина голосов, наибольшее количество голосов набрали индивидуальный кандидат Михаил Стальнухин и номер один от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон.

Незадолго до 22:15 у Стальнухина было более 3700 голосов, а у Петерсона - более 3000. За ними последовала Яна Тоом, кандидат от Центристской партии, набравшая более 2500 голосов.

Среди политических партий Центристская партия получает два мандата от Ида-Вирумаа. Партия Реформ и EKRE находятся на грани получения одного мандата.

Чтобы Стальнухин и Петерсон были избраны в Рийгикогу с персональным мандатом, им необходимо набрать в общей сложности почти 5000 голосов. За процессом подсчета голосов можно следить на сайте республиканской избирательной комиссии.

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