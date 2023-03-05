Когда в Ида-Вирумаа была подсчитана почти половина голосов, наибольшее количество голосов набрали индивидуальный кандидат Михаил Стальнухин и номер один от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон.
Стальнухин и Петерсон лидирут на выборах в Ида-Вирумаа
Обновлено!
Стальнухин и Петерсон лидирут на выборах в Ида-Вирумаа
Незадолго до 22:15 у Стальнухина было более 3700 голосов, а у Петерсона - более 3000. За ними последовала Яна Тоом, кандидат от Центристской партии, набравшая более 2500 голосов.
Среди политических партий Центристская партия получает два мандата от Ида-Вирумаа. Партия Реформ и EKRE находятся на грани получения одного мандата.
Чтобы Стальнухин и Петерсон были избраны в Рийгикогу с персональным мандатом, им необходимо набрать в общей сложности почти 5000 голосов. За процессом подсчета голосов можно следить на сайте республиканской избирательной комиссии.