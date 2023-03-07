"На этих парламентских выборах в Эстонии на чаше весов было многое", - сказал корреспондент влиятельной швейцарской газеты "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" Пауль Флюкигер, наблюдавший за выборами в Нарве вместе со своим немецким коллегой.
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Зарубежные журналисты наблюдали за днем выборов в Нарве
Зарубежные журналисты наблюдали за днем выборов в Нарве
Пауль Флюкигер признался, что как журналист обязан оставаться нейтральным, однако это не значит, что у него не может быть собственного мнения.