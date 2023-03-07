Зарубежные журналисты наблюдали за днем выборов в Нарве

Пауль Флюкигер признался, что как журналист обязан оставаться нейтральным, однако это не значит, что у него не может быть собственного мнения.

- Я боюсь, что следующий премьер-министр может прийти из EKRE, что Центристская партия опять образует коалицию с ними и поддержка Украины Эстонией уменьшится. Я настроен очень проукраински, я не раз бывал там. Находился в Украине и тогда, когда началась война, и я не хочу, чтобы отношение Эстонии изменилось. Но это мое личное мнение - решения все же должны принимать здешние люди.