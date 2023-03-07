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Зарубежные журналисты наблюдали за днем выборов в Нарве

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Зарубежные журналисты наблюдали за днем выборов в Нарве
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Герхард Гнаук и Пауль Флюкигер пообщались перед находившимся в культурном центре "Geneva" избирательным участком также с баллотировавшейся в Рийгикогу Яной Тоом.
Герхард Гнаук и Пауль Флюкигер пообщались перед находившимся в культурном центре "Geneva" избирательным участком также с баллотировавшейся в Рийгикогу Яной Тоом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"На этих парламентских выборах в Эстонии на чаше весов было многое", - сказал корреспондент влиятельной швейцарской газеты "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" Пауль Флюкигер, наблюдавший за выборами в Нарве вместе со своим немецким коллегой.

Пауль Флюкигер признался, что как журналист обязан оставаться нейтральным, однако это не значит, что у него не может быть собственного мнения.

- Я боюсь, что следующий премьер-министр может прийти из EKRE, что Центристская партия опять образует коалицию с ними и поддержка Украины Эстонией уменьшится. Я настроен очень проукраински, я не раз бывал там. Находился в Украине и тогда, когда началась война, и я не хочу, чтобы отношение Эстонии изменилось. Но это мое личное мнение - решения все же должны принимать здешние люди.

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