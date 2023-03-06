Реформисты рассматривают четыре варианта коалиции

По ее словам, правление очень тщательно обсудило все комбинации. "Их четыре. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Но нам потребуется время, чтобы все обсудить с председателями других партий. Когда мы приступим к переговорам, нам хотелось бы достичь и конечного результата. Нам ведь предстоит заключить соглашение на четыре года, и нам нужно обсудить многие темы, озвученные в различных программах, и определить общие принципы, по которым мы будем действовать", – сообщила Каллас, добавив, что правление утвердило состав команды переговорщиков на коалиционных переговорах.