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Реформисты рассматривают четыре варианта коалиции

Эрик Калда
Реформисты рассматривают четыре варианта коалиции
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

"Партия реформ определила команду переговорщиков на коалиционных переговорах и намерена встретиться в ближайшее время с председателями других партий", – заявила председатель Партии реформ Кая Каллас по итогам заседания правления партии наутро после выборов.

"Мы обсудили результаты. И выяснилось, что мы во всех округах улучшили результат. Это достижение всех кандидатов. Спасибо всем избирателям", – сказала Каллас, сообщает ERR.

По ее словам, правление очень тщательно обсудило все комбинации. "Их четыре. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Но нам потребуется время, чтобы все обсудить с председателями других партий. Когда мы приступим к переговорам, нам хотелось бы достичь и конечного результата. Нам ведь предстоит заключить соглашение на четыре года, и нам нужно обсудить многие темы, озвученные в различных программах, и определить общие принципы, по которым мы будем действовать", – сообщила Каллас, добавив, что правление утвердило состав команды переговорщиков на коалиционных переговорах.

В команду переговорщиков помимо Каллас войдут Тимо Суслов, Март Вырклаэв, Эркки Кельдо и Геррит Мяэсалу.

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