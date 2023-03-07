Представительство Ида-Вирумаа в Рийгикогу будет беспрецедентно малым

Тот факт, что 30 процентов избирателей Ида-Вирумаа отдали свои голоса двум мужчинам, независимому кандидату Михаилу Стальнухину и здешнему первому номеру левой партии Айво Петерсону, которым все же немного не хватило голосов для получения личного мандата, означает, что отданные им двоим более 8000 голосов были пустой тратой для Ида-Вирумаа.