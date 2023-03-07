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Представительство Ида-Вирумаа в Рийгикогу будет беспрецедентно малым

Эрик Гамзеев
, журналист
Представительство Ида-Вирумаа в Рийгикогу будет беспрецедентно малым
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От Ида-Вирумаа только Яна Тоом и Меэлис Кийли были избраны в Рийгикогу с окружным мандатом, а Арво Аллер - с компенсационным мандатом. Если Тоом предпочтет остаться депутатом Европарламента, замещать ее в Рийгикогу будет Алексей Евграфов.
От Ида-Вирумаа только Яна Тоом и Меэлис Кийли были избраны в Рийгикогу с окружным мандатом, а Арво Аллер - с компенсационным мандатом. Если Тоом предпочтет остаться депутатом Европарламента, замещать ее в Рийгикогу будет Алексей Евграфов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Представительство Ида-Вирумаа, одного из крупнейших уездов Эстонии, в Рийгикогу нового созыва будет беспрецедентно малым, так как в парламент прошли только три кандидата от уезда.

Тот факт, что 30 процентов избирателей Ида-Вирумаа отдали свои голоса двум мужчинам, независимому кандидату Михаилу Стальнухину и здешнему первому номеру левой партии Айво Петерсону, которым все же немного не хватило голосов для получения личного мандата, означает, что отданные им двоим более 8000 голосов были пустой тратой для Ида-Вирумаа.

Всего три представителя

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