В Ида-Вируской центральной больнице стартовали самостоятельные приемы сестры кардиологии

Какие задачи выполняет сестра самостоятельного приема кардиологии и как обычно проходит прием пациента?

Первичная задача сестры самостоятельного приема – определить, насколько хорошо пациент осознает свое заболевание и при необходимости улучшить его осведомленность и рассказать, как те или иные привычки могут влиять на течение болезни. Также производится контроль выкупа и приема выписанных кардиологом пациенту лекарств.

Бывает, что пациент не принимает их согласно схеме приема лекарств, однако это необходимо делать для грамотного системного лечения. Часто сестра просит пациента назвать лекарства, которые ему следует принимать. Регулярный прием необходимых лекарств – простая в исполнении, но очень важная привычка на пути к более быстрому выздоровлению.

Также, например, если у пациента наблюдается аритмия или сердечная недостаточность, то сестра самостоятельного приема следит за отеками пациента и учит его наблюдать за собой в домашних условиях. Регулярно измеряет вес, артериальное давление, пульс, при необходимости, уровень сахара и холестерола в крови.

Может ли пациент напрямую обратиться к сестре самостоятельного приема кардиологии?

Для посещения сестры самостоятельного приема кардиологии пациенту требуется направление либо от семейного врача, либо от кардиолога.

Если семейный врач уже занимается лечением какой-либо связующей кардиологической проблемы, то с большой долей вероятности он сам выпишет направление к сестре самостоятельного приема, не направляя пациента перед этим к кардиологу.