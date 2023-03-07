Самостоятельные приемы проводит сестра Екатерина Фабричникова. В небольшом интервью она рассказывает об основных функциях сестры самостоятельного приема кардиологии, о том, как в общем проходит прием пациентов, в каких случаях пациенту следует обращаться на прием и дает основные рекомендации пациенту перед приемом.
В Ида-Вируской центральной больнице стартовали самостоятельные приемы сестры кардиологии
Какие задачи выполняет сестра самостоятельного приема кардиологии и как обычно проходит прием пациента?
Первичная задача сестры самостоятельного приема – определить, насколько хорошо пациент осознает свое заболевание и при необходимости улучшить его осведомленность и рассказать, как те или иные привычки могут влиять на течение болезни. Также производится контроль выкупа и приема выписанных кардиологом пациенту лекарств.
Бывает, что пациент не принимает их согласно схеме приема лекарств, однако это необходимо делать для грамотного системного лечения. Часто сестра просит пациента назвать лекарства, которые ему следует принимать. Регулярный прием необходимых лекарств – простая в исполнении, но очень важная привычка на пути к более быстрому выздоровлению.
Также, например, если у пациента наблюдается аритмия или сердечная недостаточность, то сестра самостоятельного приема следит за отеками пациента и учит его наблюдать за собой в домашних условиях. Регулярно измеряет вес, артериальное давление, пульс, при необходимости, уровень сахара и холестерола в крови.
Может ли пациент напрямую обратиться к сестре самостоятельного приема кардиологии?
Для посещения сестры самостоятельного приема кардиологии пациенту требуется направление либо от семейного врача, либо от кардиолога.
Если семейный врач уже занимается лечением какой-либо связующей кардиологической проблемы, то с большой долей вероятности он сам выпишет направление к сестре самостоятельного приема, не направляя пациента перед этим к кардиологу.
В основном же эти направления выдают кардиологи, поскольку они больше взаимодействуют с сестрой самостоятельного приема. Если в ходе приема выяснится, что пациент испытывает более серьезные жалобы, то она дает рекомендацию нанести визит врачу-кардиологу. В этом случае направление выписывает семейный врач.
Следует ли пациенту выполнить какие-то действия уже перед сестринским приемом?
Я рекомендую пациентам почаще мерить артериальное давление, пульс, вес и самостоятельно вести учетную книжку, куда стоит записывать измеренные показатели. Эту книжку обычно выдают на первом приеме. Так можно детальнее следить за динамикой этих показателей, чтобы при необходимости кардиолог скорректировал схему приема лекарств.
Какие рекомендации можете дать всем людям для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы?
Конечно же, необходимо сбалансированное питание: в рационе должны присутствовать овощи, фрукты, нежирное мясо, насыщенная полезными жирными кислотами омега-3 рыба. Важно сократить потребление жареной и жирной пищи. Отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем) окажут быстрый положительный эффект.
Умеренные физические нагрузки тоже пойдут на пользу. Проще всего начать чаще пользоваться лестницей вместо лифта и ходить пешком хотя бы полчаса в день. Наше здоровье во многом зависит от наших привычек. Никогда не поздно двигаться небольшими шагами к улучшению. Это один из способов проявления любви к себе.