Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.03-16.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 10 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: emakeelepäev / День родного языка.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Мальчик, который видел в темноте", спектакль Русского театра. Возраст - 16+. Билет - 20 евро.
Суббота, 11 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: emakeelepäev / День родного языка.
* В Майдласком народном доме в 12.00 - Вирумааский фольклорный праздник. Вход бесплатный.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - весенний концерт учеников субботней школы "Намысто" украинского землячества и фольклорного трио "Перелаз". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Original Enigma Voices": "Best Hits Tour 2023". Билет - 48,90-70,60 евро.
Воскресенье, 12 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Юбилей", пьеса-шутка в одном действии в постановке народного коллектива "Teatri koda". Билет - 5 евро.
Вторник, 14 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - наполненный песнями и игрой на инструментах авторский урок Лаури Ыунапуу, известного фольклорного исполнителя из "Metsatöll". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Сондаском народном доме в 18.00 - День родного языка: "Laulan laulu emakeeles. Luulegi, see mõlgub meeles".
Среда, 15 марта
* В Майдласком народном доме в 18.30 - День родного языка: "Laulan laulu emakeeles. Luulegi, see mõlgub meeles".
Четверг, 16 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.30 - "Шина - еще не колесо", показ Славянской основной школы, НКО "Teater J.R.G.". Ограничение по возрасту - 13+. Вход свободный.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - благотворительный вечер "Gens una sumus". Мини-концерт Артема Савицкого, патрона мероприятия. Молодежное кафе и благотворительный аукцион. Собранные средства будут переданы в Детский фонд Клиники Тартуского университета с целью поддержки лечения Норы-Лийзы.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - День родного языка: "Laulan laulu emakeeles. Luulegi, see mõlgub meeles".
СПОРТ
Четверг, 9 марта
* В Нарве в центре биатлона "Äkkeküla" в 17.00 - этап лыжной серии "Äkke".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
Пятница, 10 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 17.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
Суббота, 11 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - Кубок Нарвы по художественной гимнастике.
* В Синимяэ на школьном стадионе в 11.00 - этап лыжной серии "Äkkе".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Lüganuse".
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".
Воскресенье, 12 марта
* От мызы Пуртсе в 10.00 стартует поход до мызы Коогу (примерно 16-18 км).
* В Нарве на Ореховой горке в 10.30 - чемпионат Нарвы по биатлону.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку; дуэты.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - юношеский турнир по вольной борьбе "Aeg olla tugev".
* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
Среда, 15 марта
* В Нарве на Ореховой горке в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
Четверг, 16 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - Ляэне-Вирумааская лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Meie Toidukaubad".
РАЗНОЕ
Пятница, 10 марта
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "8 Марта". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - празднование Женского дня. Танцы под музыку "Bondband". Билеты: предварительно - 6 евро, в день мероприятия - 8 евро.
Суббота, 11 марта
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают танцевальный коллектив "Viis Tähte", вокальная студия "Kelluke". Билет - 3 евро.
* В Алайыэском общинном доме в 15.00 - празднование Женского дня. Женский клуб "Спица" представит свои работы и рецепты любимых блюд. Развлекательная программа и чайный стол.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "8 Марта". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха в клубе "Weekend". Билет - 7 евро. Количество билетов ограничено. Дополнительная информация по тел. 3573 404.
Вторник, 14 марта
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 17.30 в рамках серии "Домашняя встреча" - в гостях генеральный директор "NPM Silmet" Райво Васну. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: Ааре Реббан, тел 515 0818, aare@aare.ee. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / Kaevuri maja в "Фейсбуке".
Среда, 15 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
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