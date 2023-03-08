МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.03-16.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".

Среда, 15 марта

* В Нарве на Ореховой горке в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 16 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - Ляэне-Вирумааская лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Meie Toidukaubad".

РАЗНОЕ

Пятница, 10 марта

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "8 Марта". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.

* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - празднование Женского дня. Танцы под музыку "Bondband". Билеты: предварительно - 6 евро, в день мероприятия - 8 евро.

Суббота, 11 марта

* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают танцевальный коллектив "Viis Tähte", вокальная студия "Kelluke". Билет - 3 евро.

* В Алайыэском общинном доме в 15.00 - празднование Женского дня. Женский клуб "Спица" представит свои работы и рецепты любимых блюд. Развлекательная программа и чайный стол.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "8 Марта". Билет - 13 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - вечер отдыха в клубе "Weekend". Билет - 7 евро. Количество билетов ограничено. Дополнительная информация по тел. 3573 404.

Вторник, 14 марта

* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 17.30 в рамках серии "Домашняя встреча" - в гостях генеральный директор "NPM Silmet" Райво Васну. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться: Ааре Реббан, тел 515 0818, aare@aare.ee. Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома / Kaevuri maja в "Фейсбуке".

Среда, 15 марта

* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.

Фото: Eesti Kultuurkapital