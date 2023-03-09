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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчину, угрожавшего жене, доставили в полицию

6 марта 2023 г.
Северное побережье
Мужчину, угрожавшего жене, доставили в полицию
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

6 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли 32-летний мужчина угрожал жене насилием.

Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

В Силламяэ воры повадились обчищать подвалы

Из Силламяэ в последние дни поступило несколько сообщений о взломах подвалов. 6 марта полиция возбудила уголовное дело по факту взлома в течение прошлой недели подвала в Силламяэ и похищения оттуда инструментов и кабеля. Ущерб от кражи составляет 470 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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