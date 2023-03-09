СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчину, угрожавшего жене, доставили в полицию

В Силламяэ воры повадились обчищать подвалы

Из Силламяэ в последние дни поступило несколько сообщений о взломах подвалов. 6 марта полиция возбудила уголовное дело по факту взлома в течение прошлой недели подвала в Силламяэ и похищения оттуда инструментов и кабеля. Ущерб от кражи составляет 470 евро.