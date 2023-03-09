6 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Кивиыли 32-летний мужчина угрожал жене насилием.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчину, угрожавшего жене, доставили в полицию
6 марта 2023 г.
Мужчину, угрожавшего жене, доставили в полицию
Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
В Силламяэ воры повадились обчищать подвалы
Из Силламяэ в последние дни поступило несколько сообщений о взломах подвалов. 6 марта полиция возбудила уголовное дело по факту взлома в течение прошлой недели подвала в Силламяэ и похищения оттуда инструментов и кабеля. Ущерб от кражи составляет 470 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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