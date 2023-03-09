Департамент здоровья расследует обстоятельства, приведшие к повышению уровня сероводорода в воздухе в Кохтла-Ярве. Как рассказал новостной портал rus.err.ee, превышение было зафиксировано в начале недели.
Повышенная концентрация сероводорода в воздухе обнаружена в Кохтла-Ярве
В понедельник, 6 марта, станция мониторинга обнаружила, что уровень сероводорода в воздухе Кохтла-Ярве превышает предельно допустимое значение. Во вторник уровень сероводорода составлял 11,3 мкг/м3 при предельном значении 8, как пишет rus.err.ee со ссылкой на издание "Forte".
Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Кристина Айдла рассказала изданию, что при концентрации сероводорода от 0,011 до 20 мг/м3 может ощущаться неприятный запах, напоминающий запах тухлых яиц, а при содержании более 225 мг/м3 сероводород, по словам Айдла, парализует вкусовые ощущения, и запах тухлых яиц не ощущается, но может ощущаться приторно-сладкий запах: "У астматиков и лиц с респираторными заболеваниями может возникнуть расстройство дыхания при концентрации сероводорода 2,8 мг/м3. Раздражение глаз может возникнуть в диапазоне концентраций сероводорода от 5 до 29 мг/м3".