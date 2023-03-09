Повышенная концентрация сероводорода в воздухе обнаружена в Кохтла-Ярве

В понедельник, 6 марта, станция мониторинга обнаружила, что уровень сероводорода в воздухе Кохтла-Ярве превышает предельно допустимое значение. Во вторник уровень сероводорода составлял 11,3 мкг/м3 при предельном значении 8, как пишет rus.err.ee со ссылкой на издание "Forte" .

Главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Кристина Айдла рассказала изданию, что при концентрации сероводорода от 0,011 до 20 мг/м3 может ощущаться неприятный запах, напоминающий запах тухлых яиц, а при содержании более 225 мг/м3 сероводород, по словам Айдла, парализует вкусовые ощущения, и запах тухлых яиц не ощущается, но может ощущаться приторно-сладкий запах: "У астматиков и лиц с респираторными заболеваниями может возникнуть расстройство дыхания при концентрации сероводорода 2,8 мг/м3. Раздражение глаз может возникнуть в диапазоне концентраций сероводорода от 5 до 29 мг/м3".