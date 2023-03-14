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Юлия Ауг: "У каждого человека есть право выбора"

Ирина Кивисельг
, журналист
Юлия Ауг: "У каждого человека есть право выбора"
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Юлия Ауг в прошлом году стала художественным руководителем проектов "Vaba Lava Narva", но также успела создать новый большой спектакль на сцене Русского театра Эстонии.
Юлия Ауг в прошлом году стала художественным руководителем проектов "Vaba Lava Narva", но также успела создать новый большой спектакль на сцене Русского театра Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

17 марта на cцене Русского театра Эстонии состоится премьера спектакля "Императорский безумец", который поставила известная актриса и режиссер Юлия Ауг по одноименному роману известного эстонского писателя Яана Кросса. За несколько дней до большой премьеры, в самые горячие дни, она нашла несколько минут, чтобы рассказать о новом проекте и cвоих ближайших планах.

- Новый спектакль - на финишной прямой. Процесс близок к завершению?

- Прямо сейчас происходит монтаж декораций на сцене, надеюсь, что сегодня впервые увижу, как выглядит на сцене мое пространство. Артисты продолжают репетировать. Готовы мы или нет - не знаю, но надеюсь, успеем. Волнение присутствует всегда, это нормально для творческого человека, потому что если он не волнуется, значит, он умер.

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