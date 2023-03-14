17 марта на cцене Русского театра Эстонии состоится премьера спектакля "Императорский безумец", который поставила известная актриса и режиссер Юлия Ауг по одноименному роману известного эстонского писателя Яана Кросса. За несколько дней до большой премьеры, в самые горячие дни, она нашла несколько минут, чтобы рассказать о новом проекте и cвоих ближайших планах.
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Юлия Ауг: "У каждого человека есть право выбора"
Юлия Ауг: "У каждого человека есть право выбора"
- Новый спектакль - на финишной прямой. Процесс близок к завершению?
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