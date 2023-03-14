Юлия Ауг: "У каждого человека есть право выбора"

- Прямо сейчас происходит монтаж декораций на сцене, надеюсь, что сегодня впервые увижу, как выглядит на сцене мое пространство. Артисты продолжают репетировать. Готовы мы или нет - не знаю, но надеюсь, успеем. Волнение присутствует всегда, это нормально для творческого человека, потому что если он не волнуется, значит, он умер.