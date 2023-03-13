Спасатели напоминают об опасности с крыш

Спасатели напоминают домовладельцам, что при чередовании оттепелей и морозов на карнизах домов образуются сосульки, которые представляют опасность для пешеходов и транспорта. Домовладелец несет ответственность за безопасность своего здания и его окрестностей, и в его обязанности входит удаление сосулек и снега с крыши до того, как он упадет. Вес большого количества мокрого снега также может повредить строительные конструкции и привести к их обрушению.