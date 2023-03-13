Весеннее чередование оттепелей и морозов приводит к опасному накапливанию льда и снега на карнизах домов.
Спасатели напоминают об опасности с крыш
Днем 10 марта в Спасательный департамент поступило сообщение об опасных сосульках над дверью магазина, располагающегося на первом этаже дома на улице Ууэл в городе Кивиыли.
Прибывшие спасатели оцепили территорию страховочной лентой и попросили жителей дома сообщить об этом в правление квартирного товарищества.
Спасатели напоминают домовладельцам, что при чередовании оттепелей и морозов на карнизах домов образуются сосульки, которые представляют опасность для пешеходов и транспорта. Домовладелец несет ответственность за безопасность своего здания и его окрестностей, и в его обязанности входит удаление сосулек и снега с крыши до того, как он упадет. Вес большого количества мокрого снега также может повредить строительные конструкции и привести к их обрушению.