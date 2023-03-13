Пиппи Лотта Энок с личным рекордом мирового класса завоевала бронзовую медаль на студенческом чемпионате в США

Энок набрала на соревновании в закрытом холле 4400 очков, установив также в каждом виде новый личный рекорд. Ее результаты в отдельных видах: 8.52 (бег с барьерами на 60 м), 1.78 (прыжок в высоту), 12.12 (толкание ядра), 6.18 (прыжок в длину) и 2.17,35 (бег на 800 м).

- Я довольна, что постепенно обрела баланс, когда в теле есть и сила, и скорость, - сказала Энок ERR. - Результаты в толкании ядра и прыжке в высоту стали очень большим сюрпризом. В то же время после соревнований осталось ощущение, что у меня есть еще запас сил.

Она добавила, что такой результат был совершенно фантастическим. "Составить многоборье очень сложно и не всегда хорошо удаются все виды. У меня как-то все ладилось. Каждый спортсмен хочет найти стабильность, за счет которой можно развиваться дальше. Я очень довольна, что смогла провести очень стабильный внутренний сезон", - отметила она.

С новым личным рекордом 20-летняя Энок поднялась на третье место в женской турнирной таблице всех времен. Достижение обладательницы рекорда Эстонии Кайе Канд - 4580 очков.

В нынешнем внутреннем сезоне лучший, чем у Энок, результат показали во всем мире всего 16 спортсменок. На состоявшемся неделю назад чемпионате Европы в помещениях результат 4400 очков обеспечил бы ей восьмое место.

Нынешней зимой Пиппи Лотта Энок трижды улучшала личный рекорд на соревнованиях по пятиборью в США. В январе она набрала 4049 очков, в феврале - 4207.