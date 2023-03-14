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Кохтла-ярвеские власти посадили спортклубы на финансовую диету

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеские власти посадили спортклубы на финансовую диету
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Уже почти полвека работающий в Кохтла-Ярве тренером по легкой атлетике Александр Хворых, успешнейшим учеником которого является завоевавший в прошлом году на юниорском ЧМ бронзу в тройном прыжке Виктор Морозов, отмечает, что настолько плохого положения с финансированием спорта, как нынче, в его практике раньше не бывало.
Уже почти полвека работающий в Кохтла-Ярве тренером по легкой атлетике Александр Хворых, успешнейшим учеником которого является завоевавший в прошлом году на юниорском ЧМ бронзу в тройном прыжке Виктор Морозов, отмечает, что настолько плохого положения с финансированием спорта, как нынче, в его практике раньше не бывало. Фото: Eesti Kergejõustikuliit

Одной из жертв задержки с принятием бюджета Кохтла-Ярве стали городские спортклубы, два с половиной месяца не получавшие от города предусмотренных денег. Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер принесла извинения за сложившуюся ситуацию и подтвердила, что решение их финансовых проблем является приоритетом городской управы.

- Нет денег и ясности, как мы будем справляться дальше, - говорит заслуженный тренер по легкой атлетике и руководитель клуба "Atleetika" Александр Хворых, самым именитым учеником которого является завоевавший в прошлом году на юниорском чемпионате мира бронзу в тройном прыжке Виктор Морозов, в январе поехавший учиться и тренироваться в США.

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