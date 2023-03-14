Кохтла-ярвеские власти посадили спортклубы на финансовую диету

- Нет денег и ясности, как мы будем справляться дальше, - говорит заслуженный тренер по легкой атлетике и руководитель клуба "Atleetika" Александр Хворых, самым именитым учеником которого является завоевавший в прошлом году на юниорском чемпионате мира бронзу в тройном прыжке Виктор Морозов, в январе поехавший учиться и тренироваться в США.