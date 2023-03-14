Одной из жертв задержки с принятием бюджета Кохтла-Ярве стали городские спортклубы, два с половиной месяца не получавшие от города предусмотренных денег. Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер принесла извинения за сложившуюся ситуацию и подтвердила, что решение их финансовых проблем является приоритетом городской управы.
Для подписчиков
Кохтла-ярвеские власти посадили спортклубы на финансовую диету
Кохтла-ярвеские власти посадили спортклубы на финансовую диету
- Нет денег и ясности, как мы будем справляться дальше, - говорит заслуженный тренер по легкой атлетике и руководитель клуба "Atleetika" Александр Хворых, самым именитым учеником которого является завоевавший в прошлом году на юниорском чемпионате мира бронзу в тройном прыжке Виктор Морозов, в январе поехавший учиться и тренироваться в США.