Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Мошенники украли у нарвитянина более 15 000 евро

«Северное побережье»
Мошенники украли у нарвитянина более 15 000 евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Arved Breidaks

Мошенник уговорили жителя Нарвы установить на своем компьютере вредоносную программу, после чего со счета мужчины пропало более 15 000 евро.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, мужчине позвонили 9 марта, представившись сотрудником полиции, и сообщили о подозрительных действиях на его банковском счете. Мошенник попросил мужчину установить на компьютер программу AnyDesk и авторизоваться в банке, после чего перевел с него на неизвестный счет в общей сложности более 15 000 евро.

Потерпевший сам обратился в полицию. Начато криминальное делопроизводство.

Ключевые слова
Новости
Наверх