Мошенники украли у нарвитянина более 15 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, мужчине позвонили 9 марта, представившись сотрудником полиции, и сообщили о подозрительных действиях на его банковском счете. Мошенник попросил мужчину установить на компьютер программу AnyDesk и авторизоваться в банке, после чего перевел с него на неизвестный счет в общей сложности более 15 000 евро.