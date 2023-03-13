Мошенник уговорили жителя Нарвы установить на своем компьютере вредоносную программу, после чего со счета мужчины пропало более 15 000 евро.
Мошенники украли у нарвитянина более 15 000 евро
Мошенники украли у нарвитянина более 15 000 евро
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, мужчине позвонили 9 марта, представившись сотрудником полиции, и сообщили о подозрительных действиях на его банковском счете. Мошенник попросил мужчину установить на компьютер программу AnyDesk и авторизоваться в банке, после чего перевел с него на неизвестный счет в общей сложности более 15 000 евро.
Потерпевший сам обратился в полицию. Начато криминальное делопроизводство.
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