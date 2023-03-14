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Николай Осипенко вновь продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви

«Северное побережье»
Николай Осипенко вновь продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви
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Николай Осипенко второй раз за последние менее чем десять лет находится под подозрением в связи с коррупционной историей, имевшей место в городской управе Кохтла-Ярве, которая касается содержания и ремонта городских улиц. В первый раз он избежал суда.
Николай Осипенко второй раз за последние менее чем десять лет находится под подозрением в связи с коррупционной историей, имевшей место в городской управе Кохтла-Ярве, которая касается содержания и ремонта городских улиц. В первый раз он избежал суда. Фото: Kuvatõmmis

Находящийся под стражей подозреваемый в коррупции бизнесмен Николай Осипенко вновь продлил приостановку своих депутатских полномочий в волостном собрании Йыхви.

Как передает ERR со ссылкой на решение избирательной комиссии, полномочия Осипенко в качестве члена волостного собрания приостановлены до истечения срока его содержания под стражей.

Вместо него в горсобрании продолжит работу Аркадий Закарлюка.

Бизнесмен находится в тюрьме с 3 ноября. Перед Новым годом суд продлил срок его содержания под стражей до 3 марта. Недавно срок был продлен еще на два месяца до 3 мая.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.

По версии правоохранителей, ранее он в том числе оказывал влияние на чиновников и членов горсобрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения.

Всего в деле о коррупции фигурируют 17 подозреваемых.

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