Николай Осипенко вновь продлил приостановку полномочий в волостном собрании Йыхви

Как передает ERR со ссылкой на решение избирательной комиссии, полномочия Осипенко в качестве члена волостного собрания приостановлены до истечения срока его содержания под стражей.

Вместо него в горсобрании продолжит работу Аркадий Закарлюка.

Бизнесмен находится в тюрьме с 3 ноября. Перед Новым годом суд продлил срок его содержания под стражей до 3 марта. Недавно срок был продлен еще на два месяца до 3 мая.

Прокуратура считает, что находясь на свободе, Николай Осипенко может как совершать новые преступления, так и уклоняться от следствия.

По версии правоохранителей, ранее он в том числе оказывал влияние на чиновников и членов горсобрания Кохтла-Ярве, чтобы они принимали благоприятные для него решения.