Государство поддержало в Силламяэ ремонт квартир для украинских беженцев

Силламяэ получил от государства субсидию в размере почти 150 000 евро на обустройство 11 квартир в шести домах - пишет ERR.

Советник по развитию Силламяэ Аллен Аллет сказал, что квартиры, которые должны быть обустроены для размещения военных беженцев к концу октября, были переданы городу по разным причинам.

"Они попали в руки города после того, как хозяин скончался или произошло что-то еще. Некоторые из них не убраны, и на самом деле эти квартиры в очень плохом состоянии", – сказал Аллет.

Городской чиновник констатировал, что 11 жилых домов на самом деле являются лишь небольшой частью муниципальных квартир, ожидающих ремонта в Силламяэ. "Всего в городе около 150 муниципальных квартир, иногда они продаются, иногда добавляются новые. Большинство из них в большей или меньшей степени нуждаются в ремонте", – сказал он.

Согласно условиям получения субсидии, местные самоуправления должны сдавать квартиры военным беженцам в течение года, после чего ограничений в условиях сдачи больше нет.

"Когда беженцы перестанут в них нуждаться, мы предложим их учителям, которых, как известно, сейчас в большом количеству ищут в Ида-Вирумаа, в том числе в Силламяэ. Также компании, расположенные на территории нашего порта, расширяются и сюда приезжают новые специалисты. Мы надеемся, что в будущем мы сможем предложить эти квартиры учителям и специалистам высшего звена, которые приезжают сюда", – сказал Аллет.